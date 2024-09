Ancelotti ha già battuto il Fisco spagnolo, lo accusano di nuovo perché non vogliono rimborsarlo (Gazzetta)

Ancelotti si è già difeso, ha perso per il 2014 e vinto per l’anno dopo. Aveva già pagato, e ora il Fisco gli deve più di 1,2 milioni di euro

“Il titolone fa impressione”, fa giustamente notare la Gazzetta dello Sport: la Procura di Madrid che chiede 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti è una notizia. Ma “la realtà è diversa”, spiega invece il giornale. C’è un retroscena corposo dietro quel titolo.

In realtà Ancelotti si è già difeso in tribunale per quelle accuse: ha perso per quanto riguarda l’anno fiscale 2014, ma ha vinto per il 2015. “Paga quanto dovuto, per entrambi gli anni, e visto che il 12 luglio dello scorso anno il giudice che si occupa del caso gli ha dato definitivamente ragione sul 2015, ha diritto al rimborso di una cifra superiore a 1,2 milioni di euro. Il fisco spagnolo ha fatto appello, e la richiesta di stamattina è figlia di questo nuovo procedimento. Dalla Procura non vogliono restituire quanto versato da Ancelotti, e insistono nel dichiararlo colpevole di frode fiscale per il 2015 sostenendo che Carlo fosse ancora residente fiscalmente in Spagna, cosa contestata dal tecnico del Madrid, che ha convinto anche il giudice”.

Per la Gazzetta dello Sport insomma, si tratta di “una sconfitta giudiziaria che il fisco spagnolo non vuole accettare. Da qui l’appello che ha portato al titolone”.

Inoltre la Gazzetta ricorda la guerra totale che il fisco spagnolo ha dichiarato ai grandi atleti e personaggi dello sport e che va avanti da anni: “le pesantissime condanne di Leo Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto storia, ma da quando Xabi Alonso ha deciso di rifiutare il patteggiamento e di andare a giudizio le cose sono cambiate radicalmente. L’attuale allenatore del Bayer Leverkusen vinse la causa, stabilendo un precedente importante. Da allora hanno vinto anche Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Dani Alves, nonché i piloti Jorge Lorenzo e Aleix Espargaró. Oltre ad Ancelotti, ovviamente”.

