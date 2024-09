Ancelotti, le accuse di evasione riguardano i diritti d’immagine. La difesa: già pagato 1,4 milioni (Diario As)

La Procura di Madrid ha chiesto 4 anni e 9 mesi di reclusione per l’allenatore. Ma è già in corso l’appello per il primo processo. Il Corsport: ha già pagato

Ancelotti, la Procura di Madrid chiede 4 anni e 9 mesi per evasione fiscale. Lo scrive anche il quotidiano spagnolo Diario As. È una vicenda intricata. È in corso anche l’appello per la prima accusa. E il Corriere dello Sport ricorda che il tecnico italiano ha pagato all’Erario 1,4 milioni di euro che gli erano stati inizialmente contestati.

L’accusa – scrive il quotidiano – è di aver frodato la tesoreria pubblica di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali del 2014 (386.361 euro) e del 2015 (675.718 euro). Il pm lo accusa di due reati contro il Tesoro pubblico. Secondo la Procura Ancelotti dichiarava di essere residente in Spagna a fini fiscali ma avrebbe inserito nel suo conto economico la retribuzione ricevuta dal Real Madrid e omesso la prestazione corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine che aveva ceduto ad altre società.

L’accusa sostiene che Ancelotti ha firmato il 4 luglio 2013 un contratto di lavoro come allenatore del Real Madrid per il periodo compreso tra il 5 luglio 2013 e il 30 giugno 2016 “specificando nella sua remunerazione per quel periodo, oltre alle prestazioni lavorative, alcuni redditi derivanti dal trasferimento dei diritti di immagine al club. Inoltre, specifica che dal luglio 2013 l’imputato ha iniziato a lavorare e risiedere in Spagna, fissando il suo indirizzo a Madrid. Tuttavia, quando l’allenatore ha terminato il suo rapporto con il Real Madrid il 25 maggio 2015, ha lasciato la casa in affitto fino all’ottobre dello stesso anno, quindi durante il 2015. La Spagna era il suo principale centro di relazioni personali e interessi economici”.

Prosegue l’accusa contro Ancelotti.

L’ufficio del procuratore sottolinea che «al fine di evitare la tassazione per il reddito da detti diritti di immagine “sia quelli ricevuti dal Real Madrid sia da altri marchi per vari eventi, l’allenatore avrebbe creato una rete “complessa”e “confusa” di trust e società interposte per incanalare la raccolta dei diritti di immagine. Quindi, avrebbe “simulato” il trasferimento dei suoi diritti di immagine a entità “prive di reale attività” domiciliate al di fuori della Spagna “rimanendo così opaco di fronte al tesoro pubblico spagnolo e occultando il reale beneficiario del reddito dei suoi diritti di immagine, in modo che né lui né nessuna di queste società avrebbero dovuto pagare le tasse per le grandi somme di denaro ricevute in Spagna o al di fuori della Spagna».

La questione diritti d’immagine

Ancelotti, secondo la Procura, ha firmato il 1° luglio 2013 un contratto privato in cui ha trasferito i suoi diritti di immagine alla società Vapia Limited per un periodo di dieci anni e un prezzo di 25 milioni di euro. Un giorno dopo, la società nomina il tecnico del Real Madrid suo agente “concedendogli il massimo potere d’azione per gestire i suoi diritti d’immagine”. Successivamente, in una data non specificata, è stato formalizzato un allegato all’accordo che ha modificato la durata dell’accordo riducendolo a tre anni e il prezzo di acquisto e vendita dei diritti d’immagine è stato ridotto a un milione di euro

Il 4 luglio 2013, in modo “parallelo” alla sua firma come allenatore del Real Madrid, all’imputato è stato concesso un contratto privato con il club in cui ha ceduto il 50% dei suoi diritti d’immagine alla società sportiva tra il 5 luglio 2013 e il 30 giugno 2016. L’altro 50 per cento era detenuto da una società “anonima” e “indeterminata” che agiva per conto dell’allenatore italiano. Tale società risultò essere Vapia LLP, domiciliata a Londra, e non Vapia Limited, una società costituita nelle Isole Vergini, circostanza che non fu comunicata al Real Madrid fino a un anno dopo.

“In questo modo, l’imputato ha utilizzato la società Vapia LLP per presentarsi formalmente al Real Madrid come proprietario dei diritti di immagine nonostante il fatto che il contratto di trasferimento del 1 ° luglio 2013 era con Vapia Limited”.

