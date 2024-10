Caso Acerbi, resta l’idea che qualcosa sia rimasto sospeso, perché l’offesa c’è stata (Corsport)

Acerbi è stato assolto dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus perché manca la prova diretta delle sue affermazioni. Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport scrive

Resta l’idea, la sensazione che qualcosa sia rimasto sospeso, perché l’offesa c’è stata. Lo scrive anche lo stesso giudice sportivo nel suo comunicato, quando rileva che «la sequenza dei fatti in campo (…) è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”»