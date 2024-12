Wenger: «L’allenatore come è un pugile che si isola prima di salire sul ring»

A Le Parisien: «All’Arsenal ero come un drogato. Dopo trentasei anni di fila mi sono detto che dovevo vedere se c’era un’altra vita fuori dal calcio»

Le Parisien ha intervistato Arsene Wenger. Un passato da gioielliere, poi la carriera da allenatore e l’ingresso nei libri di storia con il suo Arsenal. Dal 1996 al 2018, l’allenatore francese ha collezionato 17 trofei con i Gunners. Il successo però, come dimostrano diversi allenatori nell’ultimo periodo, ha un prezzo: totale dedizione alla propria professione, al “proprio” club. Oggi Wenger è il direttore dello sviluppo del calcio mondiale della Fifa.

L’intervista ad Arsene Wenger: «Ciò che mi ha fatto andare avanti è stato dire a me stesso che stavo lavorando per qualcosa più grande di me»

La prima domanda è su Klopp che ha annunciato il suo addio al Liverpool perché “mentalmente esausto”:

«Ciò che mi ha fatto andare avanti è stato dire a me stesso che stavo lavorando per qualcosa più grande di me. In fondo la vita è una sola, ognuno deve trovare un equilibrio tra la propria personalità e i propri valori. Penso che se Klopp avesse voluto firmare per altri cinque anni al Liverpool, il club avrebbe accettato. Penso anche che abbia avuto un brutto momento la scorsa stagione. Vuole qualcos’altro, e si deve rispettare».

Quando Arsene ha lasciato l’Arsenal, aveva 69 anni. «Ho iniziato molto giovane. A 33 anni allenavo in prima divisione (allenatore dell’AS Nancy Lorraine dal 1984 al 1987). Non mi sono mai fermato neanche un anno. Dopo trentasei anni di fila mi sono detto che dovevo almeno vedere se c’era un’altra vita fuori dal calcio. Non ho fatto nulla i primi due anni. Poi ho deciso di tornare nel calcio, ma fuori da questa bolla intensa e devastante».

Il calcio come bolla “devastante”. «Essere isolati dal resto del mondo. È una bolla competitiva. L’allenatore come è un pugile che si isola prima di salire sul ring. Quando devi prendere una decisione, devi scegliere la migliore possibile. Sicuramente mi sono preparato altrettanto bene, se non meglio, di tutti i miei giocatori. Non sono mai uscito quarantotto ore prima di una partita. È una bolla che ti isola dal resto del mondo, una bolla competitiva nella quale vuoi solo tuffarti».

Wenger è stato il primo allenatore non inglese a guidare l’Arsenal. Le critiche non sono mancate:

«Ciò che ho trovato più difficile da accettare sono state tutte le forme di attacchi subdoli. L’allenatore deve sapersi isolare per osservare la sua situazione con sguardo lucido. Ci sono fattori che possiamo controllare, altri no».

L’Arsenal dal 2005 non ha vinto più un trofeo, almeno fino al 2014.

«Siamo entrati in un’era diversa. Abbiamo costruito lo stadio. Il compito dell’allenatore è ottimizzare il potenziale della squadra. Il nostro è diminuito. A quel tempo, le banche ci obbligavano a spendere non più del 50% del nostro budget totale per gli stipendi. In altri club sono arrivati ​​investitori esterni, non c’era il fair play finanziario, loro hanno comprato i giocatori migliori mentre noi siamo stati costretti a venderli. È stato difficile reinventarmi. All’epoca le banche mi chiesero di rifirmare per cinque anni. Non potevo dire di sì e poi andarmene dopo una stagione. Allo stesso tempo si poneva la questione del rinnovamento, del discorso e dei metodi».

Nel 2006 l’Arsenal perde la finale di Champions League contro il Barça:

«Per tutta la mia vita, la mia vera lotta è stata affrontare le sconfitte. Noi allenatori siamo amanti della vittoria e odiamo la sconfitta. Ero come uno che si droga e ha una sola cosa di cui preoccuparsi. D’altra parte, quando trascorri ventidue anni in un club, questo diventa un po’, impropriamente, il tuo club. Ventidue anni da allenatore equivalgono a cento anni in una vita normale».

E ancora:

«Oggi prendono i diplomi di manager e da allenatore. Io lo sono diventato attraverso la pratica. Avevo una curiosità mentale, una voglia di dominare i fattori che potevano influenzare il rendimento della mia squadra. Ho costruito un centro di formazione come un architetto. Ero davvero un manager. Il tempo che ci ho dedicato non mi importava. Ci vuole molta energia. L’usura mentale la riscontri con l’insonnia e l’irritabilità. Ci sono degli indicatori. La capacità di leggere il tuo stato mentale è importante per dirti che è ora di prenderti cura di te stesso. Guardando indietro, sono cresciuto in una società completamente diversa, dove non dovevi mostrare debolezza».

