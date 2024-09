Wenger: «Oggi gli allenatori sono attori in panchina, pensano alla loro immagine»

“Il mio Arsenal invincibile non concepiva l’idea di perdere. Era pura gioia. Ma la gioia pura dura pochi secondi, il resto è fatica”

L’Arsenal di Arsene Wenger nel 2003/2004 restò imbattuta per 49 partite. E’ nella leggenda. Li chiamano ancora “gli Invincibili” di Wenger. La rivista tedesca “11 Freunde” l’ha intervistato, raccogliendo un’infinità di risposte da collezionare. Ne emerge il profilo di un ossessionato, alla guida di una squadra in prolungata trance agonistica.

“Amavo al massimo la mia vita da allenatore – dice Wenger – ma dovevo sempre risolvere problemi. La gioia pura dura pochi secondi, il resto è fatica. La vita di tutti i giorni è dura. Il lato noioso e ripetitivo della vita rende tutto più difficile. Ed è proprio per questo che ho creato questo divertente stile di gioco. Si tratta di distrarre le persone dalla vita noiosa. L’obiettivo è sempre quello di trasformare il calcio in arte. Lascia che le persone dimentichino la noia! Il calcio deve essere come l’arte”.

Racconta che il segreto di quella squadra è che lui era cresciuto nel bistrot dei tuoi genitori, La Croix d’Or: “Il bistrot era più che altro una piccola locanda in un villaggio dove vivevano principalmente solo famiglie di contadini e cavalli. I contadini tornavano dai campi e bevevano la birra dopo il lavoro nel nostro bistrot. La mia città natale era molto religiosa, quindi i residenti andavano a messa la domenica e poi venivano a casa nostra solo per parlare di calcio. Ogni giovedì discutevamo a lungo sulla formazione del club locale e poi decidevamo. Mi sono affidato a ogni parola dei giocatori e degli allenatori mentre litigavano e talvolta si attaccavano a vicenda. Il calcio era il tema dominante. Quindi devo aver sentito inconsciamente che questo gioco doveva avere un significato generale nella mia vita. Avrei quindi strutturato tutta la mia vita così”.

“Sono cresciuto religiosamente, ho combinato religione e calcio. Durante le partite leggevo il libretto della Messa. La mia infanzia al bistrot mi ha influenzato in tre modi. Innanzitutto è lì che è iniziata la mia passione per questo sport, che continua ancora oggi. In secondo luogo, non ho avuto un allenatore fino ai 19 anni, il che mi ha insegnato quanto sia importante nella vita e nel calcio avere una figura a cui ispirarsi. E in terzo luogo: a causa delle tante personalità diverse presenti nella locanda, ho sviluppato anche uno spirito liberale. Ero aperto a nuove influenze e a tutti i giocatori, non importa da dove provenissero. Quando ho assunto l’incarico di allenatore in Inghilterra, lì giocavano quasi solo i locali. I miei Invincibili erano giocatori provenienti da tutto il mondo e divenne la squadra più multiculturale dell’epoca. Ma non basta avere buoni giocatori. Come allenatore, devi sviluppare un’identità che la squadra è disposta a difendere. I giocatori devono sostenere i tuoi valori”.

“Gli esseri umani sono programmati per associarsi sempre con coloro che sono simili a loro, che parlano la stessa lingua o hanno la stessa nazionalità. All’Arsenal, ovviamente, i francesi si sono seduti insieme allo stesso tavolo. Ma quando arrivò un inglese, passarono dal francese all’inglese. È importante che le culture non scompaiano, ma si mescolino. Ho sempre pensato che background diversi diventino irrilevanti non appena tutti si uniscono dietro un’idea”.

“La mia convinzione era: non aver paura di chiedere molto ai tuoi giocatori! Chiedi loro anche l’impossibile! Nella vita hai bisogno di un obiettivo a breve termine e di uno a lungo termine. Il primo supporta l’intensità della motivazione, ovvero quanto fortemente si persegue un obiettivo. In secondo luogo, supporta la resistenza della motivazione, ovvero quanto tempo la si mantiene. Nel 2003 sono stato davanti alla stampa e ho annunciato che saremmo potuti diventare campioni, senza perdere una sola partita. Non abbiamo vinto il campionato e i giocatori erano arrabbiati con me”.

“Come allenatore sei sempre tormentato dai dubbi. Ma non mi sono tirato indietro dal mio obiettivo perché era come il sogno di una vita che avevo fin dall’inizio della mia carriera. In quella stagione notai anche un altro aspetto: il pensiero di una possibile sconfitta può inibire una squadra. In quella stagione 2003/04 semplicemente non permettevamo questo pensiero. Per noi, da un certo punto in poi, non c’è stata nemmeno la possibilità di una sconfitta. La paura era completamente scomparsa. Ciò che restava era la pura gioia del gioco. Ancora oggi questa serie di 49 partite senza sconfitte sembra la cosa più logica del mondo”.

Quell’Arsenal aveva Thierry Henry, Sol Campbell, Lehmann, Ashley Cole. Carisma da vendere. Wenger tra le altre cose racconta dell’acquisto Campbell dal Tottenham. Era considerato un nemico all’Arsenal e un traditore dal Tottenham. Dice che visto quello che ha poi passato il giocatore, oggi non lo convincerebbe.

E Wenger racconta anche che a titolo aritmetico, non si fermarono più, per principio: “Il lavoro non era ancora finito. Alla fine, rimanevano quattro partite per rimanere imbattuti per l’intera stagione. Non si trattava più di campionato, ma di immortalità. L’ho detto direttamente alla squadra. Il 99% delle squadre del campionato perde per forfait la partita successiva. Quindi mi sentivo sfidato”.

Wenger parla di atletismo: “Oggi in ogni club giocano dei mostri capaci di correre i 100 metri in meno di undici secondi. È tutta una questione di fisicità. Ma le precedenti squadre del Bayern, del Real e del Barcellona al loro apice erano tutte tecnicamente migliori delle squadre di oggi. So che quando hai un gruppo di giovani talenti sotto i 20 anni, non puoi mai prevederne lo sviluppo. A 20 anni i buoni giocatori si separano dai giocatori medi. A 23 anni gli ottimi giocatori si separano dai bravi giocatori. Poi riconosci i Messi o i Ronaldo dalla loro resilienza e da come affrontano senza sforzo le difficoltà in campo”.

“Oggi gli allenatori si comportano con tanta sicurezza, sono attori in panchina e hanno soprattutto in mente la loro immagine. Quello che mi dà più fastidio è quando l’allenatore scende in campo dopo la partita. Ho sempre odiato questa schifezza. Come allenatore, vattene nello spogliatoio dopo il fischio finale e lascia l’arena ai tuoi giocatori!”

“Sono quasi imbarazzato per quanta parte della mia vita ho trascorso guardando le partite di calcio. Non c’era piacere più grande per me che vincere la partita sabato mattina e sapere di avere tutto il fine settimana per guardare le altre partite. Per me, questo è esattamente un fine settimana perfetto”.

