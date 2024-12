Wawrinka: «Nadal ambasciatore del tennis in Arabia Saudita? È una buona notizia»

A “Marca”: «Che uno come lui lavori per formare i giocatori è una cosa molto positiva. Vedremo fino a che punto si spingerà l’Arabia Saudita con il tennis. Spero che la loro presenza sia utile a tutti »

Stan Wawrinka, tennista ex numero 3 del mondo, ha rilasciato una lunga intervista a “Marca” sul mondo del tennis.

Per la prima volta nella storia non c’è nessun giocatore tra i primi 10 con il rovescio a una mano come te. «Per 20 anni siamo stati fortunati ad avere Federer lì. Ho iniziato a giocare anche con il rovescio a due mani e a 11 anni sono passato al rovescio singolo perché non lo sentivo come un colpo naturale».

Avresti preferito giocare in un’altra epoca per avere più possibilità di vincere? «Sono felice di aver potuto giocare contro i migliori della storia. Nadal, Federer e Djokovic sono stati i migliori tennisti mai visti. È stata una sfida affrontarli, ma anche una soddisfazione».

Con la presenza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner il futuro del tennis è assicurato? «Il futuro del tennis sarà sempre garantito perché dopo una generazione ne arriva un’altra. Ci saranno giovani che verranno con qualcosa di nuovo e speciale da offrire. Il tennis è al di sopra di ogni nome. È incredibile vedere come giocano e si comportano Alcaraz e Sinner, che sono grandi campioni nonostante la loro giovane età».

Novak Djokovic ha 24 major, due in più di Nadal e quattro in più di Federer. Il dibattito su chi è il migliore è chiuso? «Djokovic è davanti a tutti gli altri in tutte le statistiche».

Wawrinka: «L’Arabia Saudita nel mondo del tennis? Ci sono aspetti positivi»

Cosa pensi dell’arrivo dell’Arabia Saudita nel tennis? «Vedremo fino a che punto si spingeranno, ma ci sono sempre aspetti positivi. Hanno iniziato a scommettere molto su altri sport e ora vogliono farlo anche sul tennis, sui giocatori attuali e sui più giovani. Spero che la loro presenza sia utile a tutti».

Nel mese di gennaio l’Arabia Saudita ha annunciato Nadal come ambasciatore. Che ne pensi? «Rafa Nadal è uno dei migliori della storia e se ti fa da ambasciatore è una buona notizia. È un grande campione e una brava persona, che ha fatto e fa molto per il tennis, anche con le sue accademie. Che uno come lui lavori per formare i giocatori è una cosa molto positiva».

ilnapolista © riproduzione riservata