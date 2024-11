Uefa, Ceferin cambia idea: «Non mi ricandiderò per un altro mandato»

In conferenza: «Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027. Sono stanco del Covid, di questo progetto senza senso della Superlega di chi si proclama autorità morale»

Colpo di scena al Congresso Uefa che si sta svolgendo a Parigi. Dopo aver votato la modifica allo statuto Uefa che prevede adesso la possibilità di ricandidarsi e un periodo di presidenza più lungo, Ceferin rinuncia ad un altro mandato. Calcio&Finanza riporta le parole dell’attuale presidente Uefa.

Nella conferenza stampa a chiusura della giornata del Congresso:

«Ho deciso circa sei mesi fa di non ricandidarmi nel 2027. Non l’avevo detto perché non volevo influenzare il Congresso. Ho una bella vita nel calcio ma anche fuori. Sono stanco del Covid, di questo progetto senza senso della Superlega, di chi si proclama autorità morale. Ad ogni modo posso dirmi felice e orgoglioso di essere il capitano di una nave che ha saputo affrontare bene la tempesta e che continuerà a farlo nei prossimi tre anni, di essere a capo di una comunità calcistica mai così unita».

Ceferin ha infine concluso:

«La maggior parte delle persone non sono come alcuni pagliacci. Ho deciso circa sei mesi fa che non mi candiderò nel 2027, sono lontano dalla mia famiglia da circa sei anni e lo sarò per altri tre. Ho comunicato questa decisione prima alla mia famiglia e poi ad amici e colleghi».

Ceferin cambia lo statuto Uefa: potrebbe rimanere presidente fino al 2031

Come riporta Calcio&Finanza, è arrivata l’ufficialità del cambio di statuto Uefa. Al Congresso a Parigi, Ceferin ha ottenuto quello che voleva. Il cambio di statuto permetterà all’attuale presidente di potersi ricandidare per un terzo mandato ne 2027 e rimanere in carica quindi fino al 2031.

“La modifica in particolare sui mandati permetterà a Ceferin di potersi ricandidare nel 2027 e potenzialmente quindi rimanere in carica come presidente dell’Uefa almeno fino al 2031, dopo essere stato eletto nel settembre 2016. Secondo la nuova interpretazione di un articolo, infatti, il limite di dodici anni sarà valido solo per chi si candida dopo l’entrata in vigore della regola, ma non per chi è stato eletto prima, come Ceferin”.

Boban si dimette dalla Uefa in polemica con il suo presidente

Zvominir Boban si è dimesso dal ruolo di “capo del calcio” (Head of Football) della Uefa. Come riportato da L’Equipe:

“Rimprovera ad Aleksander Ceferin di voler cambiare lo statuto per candidarsi a un nuovo mandato e di aver “voltato le spalle ai valori” che aveva difeso durante la sua elezione nel 2016. Il presidente Uefa ritiene che non ci siano ostacoli legali ai cambiamenti che sta proponendo. Non c’è alcun problema etico o morale, e desidera portare avanti il suo approccio per promuovere le sue aspirazioni personali. Boban rimprovera, soprattutto, Ceferin, di non voler più essere il presidente che aveva promesso di essere, e che aveva incarnato il cambiamento durante la sua elezione nel 2016”.

