Stiamo calmi ma se il Napoli gira, a Barcellona se la può giocare

Cesare – Caro Guido vittoria straripante e tennistica del Napoli contro un modestissimo Sassuolo che attualmente duella con la Salernitana per il titolo della squadra più scarsa del campionato. Comunque nonostante la pochezza dell’avversario il Napoli stasera si è ritrovato. In particolare ha ritrovato un grande Osimhen ed un grande Kvara.

Guido – Caro Cesare entrambi sono i giocatori che possono adesso trascinare tutta la squadra. Il nigeriano aveva nelle due partite precedenti ritrovato il gol ma era apparso ancora non in condizione mentre stasera sembra essersi ritrovato completamente. Tutta la squadra ha dimostrato maggiore applicazione e grinta e abbiamo visto pressare alto l’avversario anche sul 6-1.

Cesare – Questa era stata una delle caratteristiche positive del Napoli dello scudetto. Ma soprattutto direi che hanno ripreso a funzionare le due catene sulle fasce. Quella sinistra grazie al contributo di Mario Rui (e con lui in campo Kvara ci guadagna potendo dialogare con uno che tecnicamente parla quasi la sua stessa lingua) e anche Traorè che si è dimostrato superiore all’ultimo Zielinski (anche se può fare molto meglio). Quella di destra grazie alle ritrovate buone prestazioni di Di Lorenzo, Politano e Anguissa.

Guido – Amico mio evitiamo trionfalismi. Occorrono altre prove che garantiscano continuità di rendimento. Spero che da questa partita il Napoli possa ritrovare slancio ed essere in grado di iniziare un diverso percorso in campionato. Inutile dire che fondamentale sarà la partita di domenica sera contro la Juve perché sarà tutta altra partita e un importante banco di prova.

Cesare – Hai ragione, questa partita non deve destare facili entusiasmi e dobbiamo vedere la squadra contro avversari di maggiore caratura. Cioè dobbiamo capire se il malato è sulla via della guarigione o si è trattato di un fugace e temporaneo miglioramento. Speriamo proprio che Calzona abbia trovato il bandolo della matassa facendo giocare la squadra con il collaudato 4-3-3 e soprattutto stia riuscendo ad appianare le problematiche di spogliatoio.

Guido – Di Calzona mi fido. Su di lui mi sentirei di scommettere in base alle informazioni avute da chi lo conosce o ha lavorato con lui. In particolare mi dicono sia uno studioso di calcio. Con grandi doti comunicative con i calciatori. Comunque oltre che per un nuovo percorso in campionato questa vittoria fa ben sperare anche per la partita di ritorno in Champions a Barcellona.

Cesare – Concordo e se il Napoli gira la qualificazione se la può tranquillamente giocare.

Le sentenze sul Napoli

Meret – Cesare: scarso ; Guido: insufficiente

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Ostigard – Cesare:buono; Guido: buono

Mario Rui – Cesare:buon rientro ; Guido: buono

Anguissa – Cesare: gigantesco ; Guido: ottimo

Lobotka – Cesare:buono ; Guido: buono

Traorè – Cesare: sufficiente ; Guido: mi è piaciuto

Politano – Cesare: buono ; Guido: sufficiente

Osimhen – Cesare: straripante; Guido:fuori scala

Kvara – Cesare: ritrovato; Guido: fortissimo

Raspadori – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Natan – Cesare: s.v.; Guido:non mi convince

Dendoncker – Cesare: sufficiente; Guido:s.v.

Zielinski – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Simeone – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Calzona – Cesare:buono ; Guido:ottimo

