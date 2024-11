Sogliano: «Ngonge voleva finire la stagione al Verona, ma è impossibile rifiutare offerte simili»

Il ds del Verona in conferenza: «Il presidente mi ha detto che doveva rientrare da spese passate, dove le gestioni sono state superiori alle proprie possibilità».

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano ha tenuto la conferenza stampa di fine mercato, dove ha parlato anche del nuovo acquisto del Napoli Cyril Ngonge:

«Non bisogna tenere giocatori che vogliono andare via, specie quando si lotta per la salvezza; forse il giocatore che voleva rimanere era Ngonge, che voleva finire l’anno. Ma quando si verificano condizioni come quelle che si sono palesate è impossibile trattenere chi non può restare».

Ricordiamo che il belga è arrivato a Napoli per 20 milioni di euro. Il ds ha continuato:

«Quando una società prende coscienza della sua situazione economica è doveroso migliorarla per evitare di avere delle problematiche future. C’era stato un momento in cui avrei voluto spegnere il telefono per evitare di ricevere altre offerte e non nego che abbiamo rifiutato anche altre due/tre proposte importanti. Poi è chiaro che io non sia stato contento di vendere Ngonge, ma quando ti arrivano offerte del genere non si possono non accettare. Il presidente mi ha detto che doveva rientrare da spese effettuate in passato dove le gestioni sono state superiori alle proprie possibilità».

Le parole di Ngonge dopo la prima rete col Napoli:

Che emozioni hai provato?

«Difficile da descrivere adesso. Sono emozioni incredibili. Sicuramente segnare il mio primo gol con questa squadra è un’emissione molto bella»

Le sensazioni quando sei entrato in campo, pensavi di cambiarla?

«Non io da solo. È stato un pensiero di gruppo perché avevamo fatto una bella partita, ma mancava il gol. Sono entrato con la voglia di cambiare la partita e l’abbiamo fatto tutti insieme»

Punti che pesano

«Oggi era una partita dura contro un bel Verona. Non la più bella partita, ma sono punti pesanti per noi»

Rrahmani ha detto che i nuovi portano positività

«Provo ad aggiungere qualcosa in questo gruppo però è difficile perché sono magnifici».

