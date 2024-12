Sainz: «Non mi aspettavo Hamilton in Ferrari, ma ho ancora un anno per dimostrare il mio valore»

A Dazn: «Sto facendo molto esercizio fisico per la prossima stagione per gestire meglio il jet-lag. Gli obiettivi saranno gli stessi dell’anno scorso».

Dopo la firma di Lewis Hamilton con la Ferrari, Carlos Sainz ha rilasciato un’intervista a Dazn.

Sul nuovo tipo di preparazione:

«Volevo aprire una nuova fase. Quest’anno mi focalizzerò di più sull’aspetto cardiovascolare e sull’esercizio aerobico. Dovrebbe inizialmente aiutarmi a gestire meglio il jet-lag. Ci sono molte gare e, naturalmente, voglio divertirmi quando mi alleno. In questo modo mi alleno di più e meglio».

Sulla nuova Ferrari SF24:

«La prima cosa che devo dire è che penso che sia una macchina molto bella. Molto diversa dall’anno scorso. Ci sono alcuni cambiamenti grandi che spero vadano nella giusta direzione. Tutte le squadre stanno prendendo cose dagli altri con le pinze e incorporandole nelle loro auto».

Gli obiettivi della prossima stagione:

«Saranno gli stessi dell’anno scorso e dobbiamo vedere se qualcuno riuscirà a fare un salto di qualità. Con questo nuovo regolamento, puoi sbloccare un sacco di potenziale nella tua macchina. Un esempio sono l’Aston Martin e la McLaren per dimostrarlo. Vediamo se sarà il nostro turno per colpire».

Sainz aggiunge:

«Sono pieno di energia e motivazione. Non vedo l’ora di indossare il mio casco e fare del mio meglio quest’anno».

La firma di Hamilton se l’aspettava?

«Come nessuno nel mondo della F1 se l’aspettava, nemmeno io. Non è un segreto che sia stata una sorpresa per tutti. Sono cose della vita, è una porta che si chiude per molte altre che si apriranno, quindi non vedo l’ora di vedere cosa riserverà il futuro. Una volta che sei un pilota Ferrari, sei un pilota Ferrari per sempre. Partirò alla fine dell’anno con il vantaggio di essere stato un pilota Ferrari, aver vinto gare e pole. C’è ancora un anno per dimostrare e fare le cose per bene, ma sono abbastanza contento di quanto ho fatto».

