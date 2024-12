Sainz:«Ho tante opzioni per il futuro, valuterò qual è la migliore»

A Sky: «Una volta che sei un pilota ferrari lo sei per sempre. Se ottieni vittorie e pole con la Ferrari, è una cosa positiva se vuoi andare da un’altra parte»

Carlos Sainz, pilota Ferrari, ha parlato a Sky della nuova vettura 2024 e del suo futuro, che sarà lontano da Maranello.

Vi siete avvicinati alla Red Bull?

«E’ impossibile da dire, ma ho fiducia. Abbiamo fatto dei passi in avanti per fare una macchina più guidabile, che si comporti meglio con le gomme e il passo gara. Questo ci permette di essere vicini alla Red Bull e iniziare l’anno forte».

La macchina sembra simile a quella dell’anno scorso.

«Sì, le macchine di adesso non ti permettono di cambiare tanto. Abbiamo cambiato concetti importanti, ma queste regole non ti fanno estremizzare, sta tutto nel dettaglio. Sono fiducioso che quella macchina andrà in quella direzione».

Hai avuto qualche riscontro oggi, dopo essere sceso in pista?

«Non ho avuto riscontri, la macchina funzionava. E’ stato solo un giro di installazione, per vedere se tutto funzionava a dovere e così è stato. Poi vedremo in Bahrein, come si comporta al limite. Per il momento funziona bene».

Sainz: «Mi sento fortunato a restare qui ancora un anno»

Sul suo futuro

«Io mi sento molto fortunato ad avere ancora un anno con la rossa, spero di finire forte e fare un anno positivo e vincente. Poi per il futuro ho bisogno un po’ di tempo, ci sono tante opzioni, una volta che sei un pilota ferrari lo sei per sempre, se ottieni vittorie con la ferrari e pole, è una cosa positiva se vuoi andare da un’altra parte. Ho bisogno un po’ di tempo per decidere quali sono le mie migliori opzioni per il futuro».

Chi vincerà il mondiale?

«Spero la Ferrari, ma sappiamo tutti che la Red Bull è la favorita. Ci sono 24 gare, faremo di tutte per vincere».

L’obiettivo futuro?

«Io ho già assaggiato podi e vittorie come pilota Ferrari, ora voglio il mondiale, ma sono consapevole che è un obiettivo difficile, visto quanto va forte la Red Bull. Mi voglio divertire, l’anno scorso è stato difficile».

Poi un parere sul Real Madrid, di cui Sainz è tifoso

«Il Real Madrid è sempre forte, soprattutto in Champions. Ti posso dire che abbiamo la squadra vincente e spero che porteremo a casa la coppa».

