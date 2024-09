Reja: «Il Napoli ha cominciato a correre, con i suoi campioni può puntare almeno al quinto posto»

A Radio Kiss Kiss: «La settimana di Napoli-Juve per me era sempre tremenda, i tifosi mi dicevano: “Mister c’amma fa? Amma vencer!”».

L’ex tecnico del Napoli Edoardo Reja ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della prestazione di ieri degli azzurri, che hanno travolto 6-1 il Sassuolo al Mapei Stadium:

«Ieri grandissima vittoria del Napoli, che fa morale. Negli anni non ho mai perso una partita del Napoli, quest’anno invece mi era passata la voglia di vederlo. Ma ieri ho visto finalmente una squadra. La classifica vede gli azzurri ancora troppo dietro, ma che Bologna e Atalanta mollino potrebbe succedere, eppure bisogna puntare almeno al quinto posto. Questa è una squadra che se comincia a correre può vincere tante partite di seguito e puntare a grandi traguardi, ma deve ricominciare a correre perché la qualità ce l’ha».

Su Napoli-Juventus che ci sarà domenica, Reja ha raccontato un aneddoto dei tempi in cui era sulla panchina azzurra:

«La settimana di Napoli-Juventus per me era sempre tremenda, i tifosi mi dicevano sempre: “Mister c’amma fa? Amma vencer!”. Quando vincemmo 2-1 nel 2008 era a pochi giorni dal mio compleanno ma facemmo una grande partita. Amauri segnò, poi arrivò il pareggio di Hamsik e la vincemmo con Lavezzi, ma Denis si mangiò un gol nel finale e fece una gran partita Gigi Vitale. Il Napoli ha ritrovato serenità, soprattutto per i gol di Kvaraskhelia e Osimhen, e se ritrova i suoi campioni se la può giocare con tutti».

Un estratto dell’analisi del Napolista sulla partita di ieri:

Il Sassuolo è meglio del Prozac. Oppure, per dirla alla Albanese, più Sassuolo per tutti. Ma neanche l’arrendevolezza del retrocedendo avversario (la Serie B si avvicina a vista d’occhio) riuscirà a sminuire la serata di goduria che il Napoli si regala e regala ai propri tifosi. Sei a uno al Sassuolo. Sei gol che sono come le seicentomila lire di “Miseria e nobiltà”: chi le ha viste mai. Bisogna darne merito ai calciatori e all’allenatore. Perché il Napoli era anche andato sotto di un gol e nel primo tempo, in due minuti, ha rimontato con due reti fotocopia che sono evidentemente figlie del lavoro settimanale di Calzona.

