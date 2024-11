Red Bull, il team principal Horner accusato di aver mandato foto inappropriate ad una dipendente

La Red Bull ha avviato un’indagine interna, se le accuse si dovessero rivelare vere Horner perderebbe il posto. Intanto il team principal ha negato le accuse

Terremoto in casa Red Bull: nelle ultime ore, Christian Horner, il team principal della scuderia di F1, sarebbe stato accusato di avere avuto comportamenti inappropriati con una dipendente.

Red Bull: Horner accusato di comportamenti inappropriati

Secondo la Bild, Horner avrebbe inviato foto inappropriate di sé ad una dipendente, che ha effettuato la denuncia la scorsa settimana, includendo anche il materiale incriminato.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano olandese De Telegraaf: Christian Horner, è accusato di comportamento inappropriato verso una componente del team. Il management della scuderia austriaca è a conoscenza delle accuse e ha già avviato un’indagine indipendente.

Horner nega tutte le accuse: «Nego completamente queste affermazioni».

Se le accuse dovessero essere confermate, Horner sarebbe licenziato.

Avviata un’indagine interna

Un portavoce della Red Bull ha dichiarato al De Telegraaf:«Dopo che la società è stata informata di alcune recenti accuse, è stata avviata un’indagine indipendente. Questo processo, già in corso, è effettuato da un avvocato esterno e specializzato. La società prende molto sul serio queste questioni e l’indagine sarà completata non appena possibile. Non sarebbe opportuno commentare ulteriormente in questo momento».

Se le indagini dovessero confermare i fatti, si tratterebbe dell’ennesimo caso di molestie in questo mondo, come successo con Jenni Hermoso e il caso Rubiales.

ilnapolista © riproduzione riservata