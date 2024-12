Ranieri: «Il Napoli ha sfruttato un nostro errore per segnare»

A Dazn: «Su Pavoletti? Ha una distorsione e dovrà essere valutata. Mi pare grave»

Il tecnico del Cagliari, Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Napoli

Le parole di Ranieri

«Avevamo impostato la gara così non volevamo farli giocare. I ragazzi l’hanno interpretata benissimo. Purtroppo hanno sfruttato un nostro errore per segnare e per fortuna nostra non hanno concretizzato le due occasioni avute dopo. Sarebbe stato un peccato perdere anche oggi. Ora arriveranno partite importantissime, ed era importante fare risultato contro il Napoli»

Sul pubblico: «Ci hanno sostenuto come sempre fino all’ultimo. Siamo con l’acqua alla gola, più dentro che fuori. Ora dobbiamo necessariamente cambiare trend in trasferta»

Sulla questione dimissioni. «Ero convinto di darle, ma i ragazzi mi hanno fermato. In tanti anni di calcio non mi è mai capitato uno spogliatoio che abbia agito così».

Cosa ha imparato? «Questi ragazzi hanno sofferto tantissimo con la retrocessione, al mio arrivo ho cercato di farli capire quanto il popolo sardo ci stia dietro, sempre, anche quando giochiamo male»

Su Pavoletti. «Distorsione e dovrà essere valutata. Mi pare grave»

Su Luvumbo. «In settimana avrà l’occasione di coccolarlo. Il suo taglio di capelli? Non mi piace e lo sa»

Singolare quanto avvenuto al tecnico del Cagliari che aveva provato a dimettersi dopo la sfida contro la Lazio, A farlo tornare sui suoi passi gli stessi calciatori del Cagliari. Uno su tutti, Pavoletti che al mister avrebbe detto: «Stiamo lavorando come matti, siamo uniti, la ruota girerà. Mister, continueremo a dare il massimo sino alla fine».

