Pogba squalificato per 4 anni: accolta la richiesta della Procura antidoping

Lo scrive Repubblica. A quasi 31 anni, la carriera del centrocampista francese potrebbe essere giunta al termine.

Lo scrive Repubblica. Accolta la richiesta della Procura antidoping che aveva chiesto 4 anni di squalifica per il centrocampista francese. Pogba era risultato positivo al Dhea – – deidroepiandrosterone – il cosiddetto “ormone della giovinezza”, simile al testosterone.

“Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato squalificato 4 anni per doping. Accolta la richiesta della Procura antidoping. Il calciatore era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto. A quasi 31 anni (li compirà il 15 marzo), la carriera del francese sembra destinata a finire qui“.

Aggiornamento Sky: “La Juventus non commenta. Possono esserci dei passi come il ricorso. Pogba può fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Un caso simile fu quello di Palomino che riusci a dimostrare la totale involontarietà dell’assunzione di una sostanza dopante“.

Pogba, la procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica

Paul Pogba rischia 4 anni di squalifica. Secondo quanto scrive Lapresse, la procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il centrocampista della Juventus risultato positivo al testosterone dopo un controllo effettuato al termine di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto.

Pogba era risultato positivo al Dhea – deidroepiandrosterone – il cosiddetto “ormone della giovinezza”, dopo il match dei bianconeri in campionato contro l’Udinese.

Come paventa il Corriere della Sera, la squalifica potrebbe determinare la fine della carriera di Pogba:

“Se non è la fine della carriera, a trent’anni suonati lo scorso marzo, è la fine delle ambizioni, e dei sogni, per uno che, con la testa a posto e le scarpe sul prato, aveva fatto sognare. Lui, nella sostanza, ammise la sciocchezza, già davanti ai dirigente e allo staff medico bianconero, basito: «Ho preso questo integratore – la spiegazione, in pratica – sulla cui confezione c’era proprio l’avvertimento per doping». Consiglio di un medico di Miami, solo l’ultimo dei tanti “amici” che hanno malamente influenzato la carriera del francese, negli ultimi tempi“.

Pogba, la Juve studia la rescissione. Ma potrebbe convenire tenerlo fino a giugno (Gazzetta)

Il club bianconero è spettatore, molto interessato, dell’intera vicenda. La sentenza definitiva, visto che non si procederà con il patteggiamento come inizialmente poteva sembrare, dovrebbe arrivare nella seconda metà di gennaio 2024. Fatto sta che lato Juventus c’è la conferma che, dopo aver perso Fagioli per il caso scommesse, anche Pogba non sarà a disposizione di Allegri quest’anno.

La Juventus sta valutando il da farsi con un calciatore tanto amato, ma che rischia di veder conclusa la sua carriera a 31 anni. Il contratto del francese con i bianconeri è di quelli importanti: scadenza giugno 2026 a 8 milioni di euro netti all’anno più bonus. Al momento il centrocampista ex Manchester United percepisce il minimo salariale, intorno ai 2 mila euro al mese, e questi potrebbero essere gli ultimi emolumenti garantiti al francese dalla Juventus.

