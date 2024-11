Pochettino è sotto osservazione: i tifosi del Chelsea vorrebbero il ritorno di Mourinho (Telegraph)

La moglie di Thiago Silva ha scritto sui social: “È ora di cambiare. Se si aspetta ancora, sarà troppo tardi”. La presidenza non vorrebbe, però, esonerare l’argentino.

Il Chelsea continua a far fatica in Premier League, anche dopo l’arrivo di Pochettino in panchina. Il club, dopo un folle mercato la scorsa stagione con più di 400 milioni spesi, rischia nuovamente di non qualificarsi a competizioni europee per l’anno prossimo. Il Telegraph scrive:

“Il Chelsea non sta pianificando un cambio di tecnico a metà stagione, ma Mauricio Pochettino è sotto pressione perché deve fare in modo da migliorare i risultati del club da qui alla fine della stagione. In casa contro i Wolves hanno perso 4-2, mentre alcuni tifosi intonavano il nome di Jose Mourinho e del vecchio proprietario del club Roman Abramovich. Il Chelsea ha esonerato due tecnici durante la scorsa stagione, Thomas Tuchel e Graham Potter. Ora i blues rischiano nuovamente di non qualificarsi a una competizione europea, sono 11esimi in classifica.

Anche i ds Paul Winstanley e Laurence Stewart sono stati presi di mira dai tifosi arrabbiati. La moglie di Thiago Silva ha pubblicato un messaggio su X dopo la partita: “È ora di cambiare. Se si aspetta ancora, sarà troppo tardi”. Pochettino è stato anche ostacolato da tanti infortuni di giocatori chiave. Ma c’è anche un senso di frustrazione; allenatori come Ange Postecoglou del Tottenham, Unai Emery dell’Aston Villa e Gary O’Neil dei Wolves hanno avuto un impatto immediato positivo nei loro club in circostanze difficili, mentre Pochettino sta prendendo tempo”.

Il Chelsea di Pochettino fatica ad emergere:

Dopo la sconfitta del Chelsea contro il Middlesbrough in Coppa di Lega per 1-0, il Telegraph inizia a chiedersi se il lavoro di Pochettino abbia davvero migliorato i Blues dopo l’esperienza con Potter. La risposta potrebbe non far piacere al tecnico argentino. “Ogni manager merita tempo per trasmettere le proprie idee. Ogni allenatore merita più di mezza stagione per cambiare la situazione, ma qualunque sia l’impatto positivo che Pochettino ha avuto, è trascurabile. Ha trascorso diverso tempo sul campo di allenamento senza alcun impegno europeo di cui preoccuparsi nella sua prima stagione, ma a qualunque cosa abbiano lavorato, non sembra funzionare“.

Insomma, nonostante gli acquisti faraonici, nonostante le stelle in squadra, Pochettino non riesce a ingranare. Il suo lavoro appare anche fallimentare in rapporto all’impatto avuto da Postecoglu al Tottenham. O anche, per abbassare le preste, rispetto a Howe al Newcastle. “Nessuno dei due allenatori ha speso tanti soldi per i giocatori quanto il Chelsea negli ultimi 18 mesi. Nessuna squadra in Europa ha speso di più: 1 miliardo di sterline e la cifra potrebbe anche aumentare“. Questa però può essere anche l’attenuante di Pochettino. Infatti, come riporta il Telegraph, “si sostiene che abbia ereditato una squadra sbilanciata e uno spogliatoio difficile da domare. Uno spogliatoio pieno di individui di talento, ma privo di coesione di squadra“.

