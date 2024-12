Paolini batte Cirstea e al Wta Dubai conquista la sua prima finale 1000

Battuta la tennista romena per 6-2 7-6. Domani sfiderà una tra Swiatek e Kalinskaya. Da lunedì sarà la nuova numero 16 del mondo

Il tennis italiano vive uno dei suoi periodi migliori. Jasmine Paolini ha battuto nella semifinale del Wta di Dubai la tennista romena Cirstea per 6-2, 7-6 e ha conquistato la sua prima finale 1000 della carriera. Da lunedì la tennista toscana sarà la numero 16 del mondo. Domani affronterà la vincitrice tra Swiatek (numero 1 del mondo) e Kalinskaya (che viene dalle qualificazioni). Il tennis italiano non vedeva una ragazza in finale in un 1000 dai tempi di Camila Giorgi nel 2021.

Paolini: «Non posso credere di essere in top 20»

Le parole di Jasmine Paolini dopo la partita, riportate da Sky Sport.

«Ero un po’ nervosa. Lei è una gran giocatrice. Ero un po’ preoccupata perché ieri ha fatto una grande rimonta. Sono contenta di aver vinto il tie-break. Non riesco credere che alla fine della settimana sarò nella top 20. Cercherò di giocare un grande match domani».

Ecco cosa scrisse il Napolista.

Camila Giorgi ha vinto a Montreal il Wta 1000 Canadian Open , ha battuto in finale Pliskova in due set 63 75. È la seconda volta che un’italiana vince un Wta 1000 dopo Flavia Pennetta. Camila Giorgi era alla prima finale in questa importante categoria di tornei. È stata una perenne promessa del tennis italiano, ha attraversato un lungo periodo in cui non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis, è allenata dal padre che è una figura non facile, certamente affascinante: tante per dirne una, ha fatto la guerra alle Falklands (Malvinas). Adesso, a 29 anni, Camila sembra finalmente aver trovato la piena maturità. Se lo meritava. Gioca un tennis che a volte (purtroppo raramente) sa essere perfetto. In tutto il torneo ha perso un solo set. Pliskova – sconfitta da Giorgi anche alle Olimpiadi – è numero 7 del mondo, ed è stata anche numero uno.

Ha cominciato a giocare bene, il suo gioco ha acquisito solidità. Ha dei colpi micidiali. Finalmente in questo torneo è riuscita a battere come forse non aveva mai fatto. Oggi, in un momento critico, ha servito due ace consecutivi (sette in tutto, con sei doppi falli). Nel corso del torneo ha battuto anche Cori Gauff e in quel match non ha commesso nemmeno un doppio fallo.

