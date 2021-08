Il tennis italiano riscopre una stella: Camila Giorgi vince a Montreal il Wta 1000

Ha battuto in finale Pliskova in due set. Prima di lei, solo Pennetta aveva vinto un Wta 1000. Ha finalmente raggiunto la maturità

Camila Giorgi ha vinto a Montreal il Wta 1000 Canadian Open , ha battuto in finale Pliskova in due set 63 75. È la seconda volta che un’italiana vince un Wta 1000 dopo Flavia Pennetta. Camila Giorgi era alla prima finale in questa importante categoria di tornei. È stata una perenne promessa del tennis italiano, ha attraversato un lungo periodo in cui non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis, è allenata dal padre che è una figura non facile. Adesso, a 29 anni, sembra finalmente aver trovato la piena maturità. Se lo meritava. In tutto il torneo ha perso un solo set. Pliskova è numero 7 del mondo, ed è stata anche numero uno.

Ha cominciato a giocare bene, il suo gioco ha acquisito solidità. Giorgio gioca un ottimo tennis, e finalmente in questo torneo è riuscita a battere come forse non aveva mai fatto. Oggi, in un momento critico, ha servito due ace consecutivi (sette in tutto, con sei doppi falli). Nel corso del torneo ha battuto anche Cori Gauff e in quel match non ha commesso nemmeno un doppio fallo.

Da sempre molto schiva, su di lei la partecipazione alle Olimpiadi ha avuto un effetto benefico. Anche se già da un po’ la tennista di Macerata stava giocando finalmente all’altezza del suo talento. Adesso Camila Giorgi salirà al numero 34 del mondo.