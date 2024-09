Ostigard: «La chiave è stata nel pressing degli attaccanti»

A Dazn: «Ci abbiamo lavorato tanto e ci dobbiamo ancora lavorare. I passaggi tra me e Rrahmani hanno permesso a Lobotka di smarcarsi e andare avanti più spesso»

Il difensore del Napoli, Leo Ostigard ha parlato sii microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo per 6-1

Le parole di Ostigard

Gol che ti è piaciuto di più? «È sempre bello segnare sei gol, è chiaro che non volevamo prendere un gol in partenza, ma la squadra è sempre stata attenta e non si è persa d’animo dimostrando di saper reagire»

Eravate un po’ lenti del giro palla in questa stagione «La chiave è stata il pressing oggi, quando gli attaccanti andavano a pregare alti avanti era più facile per i difensori lavorare. Ci abbiamo lavorato tanto e ci dobbiamo ancora lavorare. I passaggi tra me e Rrahmani hanno permesso a Lobotka di smarcarsi e andare avanti più spesso»

La reazione dei top player a questi momenti di difficoltà? «Naturalmente è stato difficile per tutti, alcuni campioni, come Kvara, hanno dovuto ritrovare la lucidità mentale e l’unione di gruppo per ricostruire quanto si era perso. Poi l’attitudine al pressing offensivo, che c’è stata oggi, non si era mai vista prima quest’anno»

Ci credete alla qualificazione Champions? «Andiamo avanti perché non si sa mai. È chiaro che ci sono tanti punti di distanza per quell’obiettivo, ma non si deve mai smettere di crederci»

