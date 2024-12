Osimhen e Lautaro tra i possibili sostituti di Mbappé

L’addio di Mbappé spaventa molti club. Chi lo sostituirà? Il Psg è pronto a perderlo ma la lista dei nomi per sostituirlo è lunga

Kylian Mbappé è in procinto di lasciare il Psg nella prossima sessione estiva di mercato ed è chiaro che i parigini dovranno sostituirlo con un calciatore dello stesso valore. Non si sono ancora mossi, ma la quesitone spaventa molti club europei.

Il francese si è promesso da tempo al Real Madrid, solo con parole d’amore ma nessuna firma, gli altri top club del panorama europeo sognano ancora il colpaccio, anche perché sarebbe a zero dopo il rinnovo di un solo anno siglato nel 2023. Carlo Ancelotti non vede l’ora di accogliere il talento francese, come un passaggio definitivo ad una nuova età dell’oro per i blancos. I madridisti stanno poco alla volta cambiando il loro volto con giovani talenti che arricchiscono l’organico e colmano i posti lasciati dai senatori.

Chi sostituirà Mbappé al Psg?

Il club francese sicuramente da tempo dei nomi nel proprio taccuino per sostituire Mbappé, ora avrà tutto il resto della stagione per capire chi può davvero fare al caso suo. Due dei possibili sostituti sono nel campionato italiano.

Victor Osimhen

Il primo nome sulla lista dei campioni di Francia potrebbe essere quello di Victor Oshimen, che ha rinnovato per un altro anno con il Napoli ma pare essere una garanzia di monetizzazione per una cessione nel breve termine. Il nigeriano potrebbe tornare nel campionato che l’ha lanciato sui grandi palcoscenici, il ritorno sarebbe però questa volta nella miglior squadra del campionato per distacco e potrebbe essere garanzia di titoli.

Lautaro Martinez

Il secondo nome è quello di Lautaro Martinez, il bomber argentino e attuale top scorer della seria A è in trattiva di rinnovo con l’Inter da tempo, ma l’accordo ancora non arriva. Inoltre un elemento che potrebbe favorire la trattiva con la squadra di Zhang è chiaramente la grande mole di denaro che potrebbero avanzare i parigini e anche le solite situazioni finanziarie complicate dei milanesi.

L’estate è ancora lontana ma il mercato già si infiamma con un possibile dominio di tessere nel parco attaccanti pronto ad innescarsi.

ilnapolista © riproduzione riservata