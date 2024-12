Open Var cambia: verranno analizzati gli episodi della stessa giornata

Si parte con Torino-Lecce e Inter-Salernitana. Eventuali episodio saranno analizzati durante Sunday Night Square, domenica sera

Il format “Open Var” creato da Dazn con la collaborazione dell’Aia e della Figc cambia. Fino alla scorsa giornata si analizzavano gli episodi delle giornata precedente. Questo avveniva per permettere al giudice sportivo di prendere decisioni in funzione di quanto successo. Da questa giornata però, come scrive Calcio&Finanza, le cose cambieranno.

Saranno infatti analizzati gli episodi della giornata in corso durante la trasmissione Dazn “Sunday Night Square”. Sarà possibile quindi ascoltare gli audio Var e l’analisi di eventuali episodi da parte di un esponente dell’Aia.

Dalla 25esima giornata, episodi e decisioni arbitrali analizzate la domenica stessa

“A partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera. […] La partnership siglata tra Figc, Aia e Dazn, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza. A partire da Torino-Lecce di questa sera, le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite – attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini – e analizzate live in esclusiva su Dazn durante il programma Sunday Night Square“.

Dazn: «Audio VAR in diretta? Impossibile prima delle decisioni del giudice sportivo»

L’introduzione di Open VAR, format che ha come obiettivo quello di analizzare gli episodi arbitrali con l’ausilio delle comunicazioni audio tra il direttore di campo la VAR room. Queste le dichiarazioni di Azzi a riguardo:

«È stato un servizio che ha avuto un impatto pazzesco perché c’è grande fame di vivere lo sport anche dietro le quinte. Tutto quello che ruota intorno ad ogni singolo sport al di fuori del rettangolo di gioco. Grazie a FIGC, AIA e Lega Serie A abbiamo lanciato questo servizio accoppiando le immagini con l’audio. Secondo me consente di avere due cose: innanzitutto formazione spiegando ad esempio cosa può fare o non fare il VAR e poi è bello sentire il commento, quello che si dicono, è veramente rilevante. Ha avuto una grande reazione positiva, si è aperta la crepa nell’avere maggiore trasparenza, piano piano costruiremo sempre di più. Non si può fare però la diretta, ci sono decisioni del giudice sportivo che devono essere prese in funzione a quanto è successo e quindi devi aspettare queste. Lavoreremo anche in funzione delle regole, ma è un primo inizio e c’è stata grande apertura».

