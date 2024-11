Napoli-Verona 2-1: Ngonge e Kvara rimontano il gol di Coppola. Rileggi la partita

Il Napoli vince in rimonta e conquista i tre punti grazie al primo gol in azzurro di Ngonge e allo splendido gol di Kvara

Alle 15:00 Napoli-Verona. Contro l’Hellas, Mazzarri schiera un Napoli diverso rispetto alle ultime uscite. Si ritorna con quattro difensori davanti a Gollini. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Cajuste. Zielinski indisponibile per un affaticamento muscolare non meglio definito. Davanti confermato Simeone, affiancato da Kvaratskhelia e Politano. In panchina sia Raspadori che Ngonge. Più possibilità di vedere il belga in campo a partita in corso.

La partita

Il secondo tempo di Napoli-Verona

95′ – È finita. Il Napoli conquista i tre punti contro un ottimo Verona.

94′ – Il Napoli cerca di gestire il risultato.

91′ – Check veloce al Var per un contatto in area di rigore del Napoli. Per l’ex arbitro Marelli ci sono dei dubbi.

89′ – Cinque minuti di recupero. Il Verona tenta il forcing finale alla ricerca del gol del 2-2.

87′ – Gol fantastico di Kvaratskhelia. Ancora Mazzocchi sulla fascia, scatta e serve in mezzo Kvaratskhelia. Il georgiano si gira al limite dell’area e calcia a giro. Pennellata sul sette e Montipò battuto.

84′ – Ultimi cambi per Mazzarri. Dentro Raspadori e Dendoncker, fuori Simeone e Lobotka.

83′ – Gigantesca occasione del Napoli. Sbaglia il Verona in impostazione, riparta Kvara che serve Simeone davanti a Montipò. L’argentino non riesce a ribadire in rete.

81′ – Cambio Verona. Fuori Lazovic, dentro Dani Silva. Fuori Suslov, dentro Vinagre.

79′ – Gol del Napoli. Primo gol di Ngonge su assist di Lindstrom. Mazzocchi serve il danese sulla corsa. Lindstrom entra in area, sterza e serve rasoterra Ngonge al centro dell’area che di prima appoggia in rete. C’è anche una deviazione che favorisce il belga.

77′ – Doppia occasione Napoli. Prima Lindstrom serve Mazzocchi che spara sul portiere del Verona. La palla arriva al danese che dal limite dell’area prova il tiro al volo. Ancora Montipò a negare il gol a Lindstrom.

71′ – Gol del Verona. Suslov mette in mezzo il calcio di punizione. Coppola sovrasta Mazzocchi che di spalla tocca il pallone che finisce in porta. Gollini non può far altro che guardare.

71′ – Punizione per il Verona. Fallo di Anguissa su Duda. Altra palla inattiva per il Verona.

67′ – Occasione Verona. Calcio di punizione battuto su Dawidowicz che di testa, a pochi passi da Gollini, non trova lo specchio della porta.

66′ – Giallo per Lindstrom. Si addormenta il danese che si fa rubare palla da Duda. Poi lo trattiene e Piccinini fischia fallo dai 25 metri.

63′ – Pericolo per il Napoli. Anguissa superficiale, sbaglia l’appoggio per Kvarastkhelia e scatena Suslov. Tiro sbilenco al limite dell’area però del giocatore del Verona.

62′ – Altri cambi per Mazzarri. Dentro Ngonge e Lindstrom, fuori Cajuste e Politano.

61′ – Angolo per il Verona. Duda sul secondo palo trova Coppola. La palla finisce sopra la traversa.

58′ – Altra occasione per il Napoli. Questa volta Kvaratskhelia che, invece di rientrare e tirare con il destro, entra in area e tira con il sinistro. Palla larga.

55′ – Occasione Napoli, dopo il calcio d’angolo la palla arriva a Lobotka che serve Juan Jesus liberissimo alla sua sinistra. Il difensore brasiliano crossa in mezzo per Simeone, l’attaccante tira di prima intenzione. Montipò copre bene lo specchio e para.

55′ – Angolo Napoli. Ancora Kvara che cerca Anguissa.

54′ – Giallo per Suslov. Fallo su Mazzocchi e calcio di punizione sulla sinistra. Kvara e Politano sul punto di battuta. Il georgiano crossa sul secondo palo, allontana Montipò.

51′ – Primo cambio per il Napoli. Fuori Mario Rui, dentro Mazzocchi

49′ – Angolo Verona. Cabal di testa non trova il pallone pieno e manda fuori all’altezza del secondo palo.

48′ – Occasione Verona. Lazovic da fuori area impensierisce Gollini sul primo palo. Il portiere manda in angolo.

46′ – Inizia il secondo tempo. Subito punizione per il Verona e giallo per Mario Rui. Sul punto di battuta Duda che pesca Coppola sul secondo palo. Rischio Napoli.

Il primo tempo di Napoli-Verona

Finisce il primo tempo di Napoli-Verona. Punteggio bloccato sullo 0-0

46′ – Angolo per il Napoli. Mario Rui in mezzo per Rrahmani che prova la torre ma nessuno è pronto a ribadire in rete.

45′ – Gioco fermo. Scontro areo tra Dawidowicz e Simeone.

44′ – Altra ripartenza Verona che porta al tiro Lazovic. La palla però non c’entra lo specchio della porta.

42′ – Buona ripartenza Verona che termina con il tacco di Folorunsho che finisce lontano dal palo sinistro di Gollini. Azione inizia da Cajuste che perde parla sulla trequarti e apre il campo a Folorunsho.

41′ – Punizione per il Napoli da sinistra. Simeone atterrato ancora da Dawidowicz. Sul pallone Kvara. Il Verona però respinge il cross del georgiano al centro dell’area.

36′ – Punizione Napoli. Fallo di Dawidowicz su Simeone. Lobotka batte corto. Palla ancora del Napoli. Ammonito Baroni.

34′ – Schema da calcio d’angolo. Scambio corto tra Politano e Di Lorenzo. L’esterno poi prova il cross a rientrare, palla a Montipò.

33′ – Lobotka batte corto per Simeone che dentro l’area prova il cross. Ribattuto dal Verona. Ancora angolo.

32′ – Giallo per Coppola. Palla lunga di Di Lorenzo per Simeone. L’argentino spizza per Cajuste che prova l’anticipo su Coppola. Il difensore del Verona atterra lo svedese. Punizione per il Napoli

26′ – Ottima azione personale di Cajuste che scambia prima con Kvara e poi con Mario Rui. Lo svedese arriva quasi sul fondo dopo un dribbling ma viene fermato in fallo laterale. Nel prosieguo dell’azione la palla arriva a Kvara che tenta il tiro. Palla alta.

20′ – Fase di stallo della partita. Mazzarri poco soddisfatto di Anguissa. Il centrocampista deve fornire più supporto davanti con inserimenti frequenti. Il Verona sempre chiuso dietro la linea del pallone. Poche sortite offensive che non creano nulla di preoccupante per la difesa azzurra.

13′ – Altra Occasione Napoli. Di Lorenzo sul primo palo, palla respinta e al limite dell’area ci prova Kvara. Ottima coordinazione del georgiano che al volo tira, para Montipò in due tempi.

13′ – Occasione Napoli. Cross di Mario Rui, Simeone in allungo prova a toccare ma non arriva. Ancora angolo.

12′ – Subito contropiede del Verona. Lazovic parte sul lato di Di Lorenzo, Juan Jesus lo ferma senza troppi problemi. Il possesso ritorna nei piedi del Napoli.

11′ – Kvara protagonista assoluto. Palla geniale per Anguissa che serve Di Lorenzo. Ancora un volta il cross del capitano è troppo lungo.

10 ‘- Altro tiro di Kvara che questa volta impegna Montipò. Portiere del Verona costretto a mandare in angolo. Napoli in pressing.

9′ – Ci prova Folorunsho da lontanissimo. Palla larga

7′ – Sugli sviluppi del calcio d’angolo la palla finisce a Kvara. Salta il primo avversario, prova a saltare il secondo ma viene messo giù in area di rigore. Per Piccinini non c’è niente. Marelli a Dazn conferma che c’era rigore. Altro calcio d’angolo.

6′ – Azione prolungata del Napoli. Kvara lancia lungo per Di Lorenzo che taglia da destra a sinistra. Il cross però del capitano è troppo alto. La palla arriva a Politano che tenta il dribbling, palla in angolo.

4’ – Fuorigioco Napoli. Lancio lungo per Simeone che stoppa al limite dell’area, si allarga, prova sorprendere il suo marcatore e infine tira. L’assistente però alza la bandierina

3′ – Verona molto chiuso nella sua metà campo. Il Napoli fa girare il pallone con i difensori centrali. Alti Mario Rui e Di Lorenzo, si abbassano Politano e Cajuste a dare supporto alla manovra azzurra.

1′ – Piccinini fischia. Il Napoli muove per primo il pallone. Subito palla indietro e lancio verso Anguissa. Il pallone rimane in possesso azzurro

Fischio d’inizio alle 15:00. Napoli-Verona sarà arbitrata dall’arbitro Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Cecconi-Ricci. IV Uomo: Fourneau. Var: Di Bello-La Penna.

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Le statistiche della partita

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (9V, 3N), realizzando una media di 2.1 gol a incontro (27 in totale) e mantenendo la porta inviolata in sei di queste, inclusa la più recente giocata in casa del Verona (0-0, 15 aprile 2023). Al Maradona sono arrivati tre pareggi negli ultimi tre incontri tra le squadre.

