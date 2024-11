Napoli-Hellas Verona, le ufficiali: torna il 4-3-3

Mazzarri ritorna alla difesa a quattro. In mezzo al campo ritorna Anguissa, con Lobotka e Cajuste. Davanti confermato Simeone, poi Politano e Kvara

Alle 15:00 Napoli-Hellas Verona. Contro il Verona, Mazzarri schiera un Napoli diverso rispetto alle ultime uscite. Difesa a tre, almeno per questa partita, messa da parte. Si ritorna con quattro difensori davanti a Gollini. In mezzo al campo ritorna Anguissa, con Lobotka e Cajuste. Zielinski indisponibile per un affaticamento muscolare non meglio definito. Davanti confermato Simeone, affiancato da un lato da Kvaratskhelia che rientra dalla squalifica e da Politano. In panchina sia Raspadori che Ngonge. Più possibilità di vedere il belga in campo a partita in corso.

Napoli-Hellas Verona, le formazioni

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Napoli-Verona, arriva la prima convocazione per Traorè

Oggi alle 15:00 ci sarà la partita tra il Napoli e il Verona al Maradona. Tra i convocati, figura per la prima volta Traorè, che è finalmente a disposizione di Mazzarri, avendo completato la riatletizzazione.

I convocati per la partita:

Portieri: Contini, Gollini, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Ostigard, RRahmani

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traorè

Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Raspadori, Simeone

