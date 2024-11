A Radio Punto Nuovo Polverosi del Corsport: «L’esclusione di Zielinski è farsi del male da soli e fare del male la squadra»

«Napoli, molti hanno la pancia piena e lo si vede in campo» (Polverosi)

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, del Corriere dello Sport:

“Roma e Atalanta hanno qualcosa in più alle altre per la corsa al quarto posto, anche se il Napoli ci proverà fino alla fine. Ormai insieme alla salvezza è l’unica lotta aperta nel nostro campionato, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus, che farà fatica a rientrare nella lotta dello scudetto. L’Atalanta è in piena corsa nonostante l’assenza di Lookman e questo la dice lunga. La Roma anche sta bene e sembra quasi essersi liberata dal peso di Mourinho.

Il Napoli è ancora la squadra di nessuno

Il Napoli è ancora la squadra di nessuno. Non è più quella di Spalletti, non è mai stata quella di Garcia e non è ancora quella di Mazzarri. È un vero paradosso dopo la stagione scorsa… Garcia ha commesso degli errori, ma anche la squadra ha contribuito a far sfumare la propria identità. Molti hanno la pancia piena e lo si vede in campo. Mazzarri sta facendo il suo, anche se mi aspettavo subito la difesa a tre al suo arrivo. Ormai la strada di Spalletti è completamente esaurita, è inutile rincorrerla.

L’esclusione di Zielinski è farsi del male da soli e fare del male la squadra. Mancano 4 mesi alla fine della stagione e rinunciare alla sua qualità nella rincorsa al quarto posto, mah… Mi lascia perplesso. Ci avrei pensato mille volte. Se una società sa di ingaggiare dei professionisti, questi restano fino in fondo. E non ho dubbi che Zielinski sia un professionista di questo spessore”.

ilnapolista © riproduzione riservata