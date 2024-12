Napoli, Mazzarri in bilico: le ombre di Giampaolo o Calzona con Hamsik vice (Corsport)

De Laurentiis, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’.

Napoli, Mazzarri in bilico: le ombre di Giampaolo o Calzona con Hamsik vice. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Genoa, però, ha lasciato una scia profondissima di strascichi che non può passare inosservata esattamente come le ombre che si allungano sulla panchina e sul futuro di Mazzarri: Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è invece l’outsider (con Hamsik vice). Adl, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri.

Dazn a fine partita sul futuro del Napoli

Il Napoli fallisce l’ennesimo appuntamento e porta a casa solo un pareggio in casa contro il Genoa. Nel post partita a Dazn si parla della prestazione azzurra che non ha saputo prendere in mano la partita e affrontare la compattezza della formazione di Gilardino e del futuro di Mazzarri

Mazzarri in bilico

Il corrispondente dal Maradona riferisce:

«Da quello che emerge immediatamente dopo la fine della partita il Napoli non ha intenzione di prendere decisioni immediate e sostituire Walter Mazzarri alla guida della squadra considerando anche la sfida ravvicinata di Champions contro il Barcellona. È chiaro che la prestazione e anche i fischi finali faranno riflettere il presidente De Laurentiis, ma non sono attesa decisione immediate entro sera. Di contro la risposta della squadra a fine partita potrebbe giocare a favore di Mazzarri. Ma non si esclude un ribaltone per domani, circola il nome di Giampaolo»

Circola il nome di Giampaolo per il Napoli

La carriera di Giampaolo è tutt’altro che sorprendente l’ultimo esonero con la Sampdoria nel 2022

Il quotidiano ripercorre la sua storia calcistica, fatta soprattutto di esoneri. Una saga iniziata nel 2006-2007 con Cellino a Cagliari (che lo cacciò 2 volte). Proseguita poi a Siena, Catania, Cesena, Milano sponda Milan, Torino e Sampdoria che lo ha sollevato dall’incarico dopo lo 0-3 in casa col Monza domenica scorsa.

“Marco Giampaolo per come la vede è un brillante visionario. Il calcio è solo una tremenda bugia, lavoro per fare cose straordinarie, se mi togliete anche questo restano solo i numeri, e la classifica è come il sesso degli angeli, non mi importa, non la guardo. E fa male, il calcio non è solo cento metri di fantasia. A Genova non è girata, sei sconfitte e due pareggi, quattro gol segnati, peggior attacco e sedici subiti, l’ultima clamorosa resa a Marassi col Monza, Samp ultima in classifica. I vertici senza soldi ma meglio pagarne un altro che finire in serie B, lì sarebbe una voragine. Loro la classifica la guardano”.

