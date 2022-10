Su Il Giornale un profilo di Marco Giampaolo firmato da Claudio De Carli. Dopo l’esonero dalla Sampdoria dopo sole 8 giornate, è l’allenatore di Serie A che vanta il più alto numero di panchine da cui è stato rimosso. Sono otto in tutto.

“Marco Giampaolo per come la vede è un brillante visionario. Il calcio è solo una tremenda bugia, lavoro per fare cose straordinarie, se mi togliete anche questo restano solo i numeri, e la classifica è come il sesso degli angeli, non mi importa, non la guardo. E fa male, il calcio non è solo cento metri di fantasia. A Genova non è girata, sei sconfitte e due pareggi, quattro gol segnati, peggior attacco e sedici subiti, l’ultima clamorosa resa a Marassi col Monza, Samp ultima in classifica. I vertici senza soldi ma meglio pagarne un altro che finire in serie B, lì sarebbe una voragine. Loro la classifica la guardano”.