Napoli, la Lega toglie il gol a Ngonge e assegna l’autorete a Dawidowicz

Il gol del pareggio contro il Verona non è del belga, aveva segnato su assist di Lindstrom. Prima gioia in maglia azzurra rinviata.

Il Napoli ha vinto in rimonta contro il Verona grazie ai gol di Ngonge e di Kvara. Sulla rete del pareggio però, segnata dal belga su assist di Lindstrom, c’è stata una deviazione determinante. La Lega ha quindi deciso di togliere la prima marcatura in azzurro a Ngonge e di assegnare l’autorete a Dawidowicz.

Il primo gol di Ngonge con il Napoli

Ma non c’è stato solo Kvara. Perché nel periodo più buio, sullo 0-1, è stato il danese Lindstrom a mostrare finalmente che è un giocatore di calcio che ha vinto l’Europa League. Ha controllato il pallone in area, si è liberato con classe del suo marcatore e ha servito a Ngonge il pallone del pareggio. Sono stati loro due a raddrizzare il match. Mazzarri li ha mandati in campo nella ripresa, insieme a Mazzocchi, Raspadori e Dendoncker. Neanche un minuto invece per Traorè l’uomo deputato da De Laurentiis alla sostituzione di Zielinski. .

Ngonge: «Emozione incredibile segnare il primo gol al Maradona»

Il nuovo acquisto del Napoli, e autore del primo gol di questo pomeriggio contro il Verona, Cyril Ngonge, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita.

Che emozioni hai provato?

«Difficile da descrivere adesso. Sono emozioni incredibili. Sicuramente segnare il mio primo gol con questa squadra è un’emissione molto bella»

Le sensazioni quando sei entrato in campo, pensavi di cambiarla?

Non io da solo. È stato un pensiero di gruppo perché avevamo fatto una bella partita, ma mancava il gol. Sono entrato con la voglia di cambiare la partita e l’abbiamo fatto tutti insieme»

Punti che pesano

«Oggi era una partita dura contro un bel Verona. Non la più bella partita, ma sono punti pesanti per noi»

Rrahmani ha detto che i nuovi portano positività

«Provo ad aggiungere qualcosa in questo gruppo però è difficile perché sono magnifici»

