Napoli Basket ha uno dei cinque budget più bassi d’Italia, un decimo di Milano (Repubblica)

Napoli Basket ha uno dei cinque budget più bassi d’Italia, un decimo di Milano. Lo scrive Repubblica nell’articolo che celebra la vittoria della Coppa Italia da parte della Ge.Vi Napoli che ha battuto in finale l’EA7 Emporio Armani Milano allenata da Ettore Messina.

Napoli torna a vincere e la città ritrova il sorriso, anche se per una volta lo fa grazie alla pallacanestro. La GeVi ha ribaltato completamente i pronostici della vigilia battendo l’EA7 Emporio Armani Milano 77-72 e conquistando la Frecciarossa Final Eight di Torino, succedendo così alla Germani Brescia eliminata proprio dai partenopei nei quarti di finale.

La Coppa Italia, ancora una volta, non è stata un terreno di conquista per le corazzate da Eurolega, con la Virtus eliminata il primo giorno e Milano sconfitta in finale, ma lo scenario giusto per un’imboscata: la società del presidente Federico Grassi ha uno dei cinque budget più bassi d’Italia (si vocifera di circa 4 milioni), un decimo dei quasi 40 che Giorgio Armani, presente in parterre alla Inalpi Arena, investe nella palla a spicchi meneghina.

Il Napoli Basket sei anni fa era in Serie B

Un trionfo per un club che solo sei anni fa languiva in Serie B, invischiato nei tanti problemi strutturali che animano la pallacanestro sotto il Vesuvio, partendo dall’impianto di gioco. Ma che non sono riusciti a soffocare l’entusiasmo e la passione del movimento.

Più che una squadra, la GeVi è stata l’ennesima espressione dello spirito di un’intera città, in grado di catalizzare l’amore dei napoletani presenti in tutta Italia. Gli spalti della Inalpi Arena sono stati presi d’assalto da circa 2000 tifosi napoletani (su 12.112 presenti in finale, 45.631 nelle cinquegiornate) che hanno supportato la squadra fin dai quarti contro Brescia.

