Napoli-Barcellona, a centrocampo Cajuste in vantaggio su Traoré (Sky)

Ritorna Osimhen titolare. Ieri era molto sorridente, leader di un gruppo che spera stasera li trascini ad un risultato importante

Dallo stadio Maradona, l’inviato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, annuncia le probabili formazioni di questa sera. Alle 21 il fischio d’inizio di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League. Debutto per Francesco Calzona che ha preso il posto di Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Le parole di Di Marzio:

«Osimhen ritorna, la garanzia più importante per il Maradona, per Calzona e per la squadra. L’anno scorso chiuse la sua Champions con sei gol. Quest’anno fermo ad una rete sola, è tornato bene dagli impegni della Coppa d’Africa. Ieri molto sorridente, leader di un gruppo che spera stasera li trascini ad un risultato importante. Calzona potrebbe schierare Mario Rui a sinistra, Di Lorenzo a destra. Centrali Rrahmani e Juan Jesus davanti a Meret. Alla fine a centrocampo dovrebbe giocare Cajuste con Anguissa e Lobotka. Poi Politano, Osimhen e Kvara, il tridente dei sogni. Il Barça invece con Inigo Martinez e Araujo davanti a Ter Stegen, sugli esterni Cancelo e Koundé. Christiensen in mediana, Gundogan e De Jong mezze ali, davanti il tridente Yamal, Lewandowski e Pedri».

Anche il Barcellona insegue il Mondiale per Club, deve arrivare ai quarti per provare a superare l’Atletico

Anche il Barcellona punta al nuovo Mondiale per Club. La sconfitta di ieri sera dell’Atletico Madrid contro l’Inter (1-0) alimenta le speranze di Laporta, presidente del Barça. Stasera Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions. Lo scrive il Mundo Deportivo:

“La sconfitta dell’Atletico Madrid contro l’Inter alimenta la speranza di un miracolo per il Barcellona di qualificarsi al Mondiale per club. Con 55 punti secondo i parametri del ranking Uefa nelle ultime quattro edizioni della Champions League, i blaugrana sono ancora sette punti dietro ai Colchoneros, rimasti senza gol a San Siro. Se oggi vincesse a Napoli, il Barcellona ridurrebbe a cinque il suo svantaggio. Tenendo conto che ogni vittoria vale due punti e un passaggio ai quarti, uno in più, ai blaugrana servono due vittorie contro il Napoli, serve che l’Atletico perda ancora contro l’Inter e che il Barça ne vinca almeno una ai quarti”.

