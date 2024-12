Di Lorenzo: «Abbiamo fatto un passetto importante. Ora ce la giocheremo nel ritorno»

A Prime: «L’abbiamo preparata in un allenamento e mezzo. Victor p tornato con la testa giusta e lo sapevamo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Prime Video nel post partita della sfida contro il Barcellona

Le parole di Di Lorenzo

«Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte, piena di campioni. Si è vista qualcosa di quello che abbiamo provato ieri, siamo stati compatti ed è un punto di partenza importante»

Una partita preparata in un allenamento: «In un allenamento e mezzo. Però la squadra si è resa subito disponibile. Sappiamo che dobbiamo fare di più ma oggi si è fatto un passetto in avanti e ce la giocheremo nel ritorno perché la qualificazione è aperta»

Il gol di Osimhen? «Victor è un campione. È tornato con la testa giusta come sapevamo. Ci darà una mano nelle partite che restano»

Il ritorno? «Il pensiero è che è tutto aperto. Aver trovato il pareggio è stato importante, ora andremo lì e ci giocheremo il passaggio del turno che è importante per tutti»

Il Napoli è vivo. Più intelligenza che sarrismo all’arma bianca: 1-1 col Barcellona

Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 col Barcellona. Ed è difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

