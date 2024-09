Mondiale per club, la Fifa lancia un portale online per aggiornare sull’andamento delle squadre

Juventus e Atletico Madrid sono in vantaggio su Napoli e Barça. La sfida al Lluis Companys garantirebbe ad una delle due di poter sperare ancora in un posto.

Come riportato da Marca, la Fifa ha deciso di lanciare un portale online in cui i tifosi potranno essere informati sui progressi della loro squadra del cuore per l’ingresso al Mondiale per club, che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Nel sito è possibile vedere quali squadre si sono già qualificate e quali ancora in lizza per essere tra le 32 partecipanti.

Mondiale per club, le squadre già qualificate:

Africa: Wydad Athletic Club (Marocco) e Al Ahly SC (Egitto)

Asia: Al Hilal (Arabia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Giappone)

Europa: Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Bayern München (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Inter (Italia), Porto (Portogallo) e Benfica (Portogallo)

Nord America e America centrale: Monterrey (Messico), Seattle Sounders (Stati Uniti) e Club León (Messico)

Oceania: Auckland City (Nuova Zelanda)

Sud America: Palmeiras (Brasile), Flamengo (Brasile) e Fluminense (Brasile)

Il Napoli dovrà arrivare ai quarti di Champions per sperare di entrare nella competizione

Al momento, Juventus, Borussia Dortmund e Atletico Madrid sono tra le candidate maggiori per occupare gli altri posti disponibili; in questo modo, lascerebbero fuori squadre come Napoli, Liverpool e Barcellona. Come aveva riportato ieri, mercoledì 28 febbraio, il quotidiano La Stampa, la sfida di domenica tra gli azzurri campioni d’Italia e i bianconeri sarà importante soprattutto per il Mondiale per club:

Al momento la Juventus è in vantaggio di 5 punti, ma il Napoli ha in mano il proprio destino. Se batte il Barcellona martedì 12 si avvicina e potrà contare sugli step successivi di Champions per il sorpasso; se dovesse invece arrendersi ai blaugrana lascerebbe campo libero ai bianconeri.

