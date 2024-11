Zielinski titolare contro il Milan (formazioni ufficiali)

Sky: è la scelta più intelligente. Preferito a Cajuste in una partita molto importante per il Napoli. Mazzarri gioca col 3-5-1-1

A Sky Sport danno la formazione del Napoli col 3-5-1-1. Zielinski dal primo minuto, con Anguissa e Lobotka, esterni Di Lorenzo e Mazzocchi. Kvaratskhelia dietro Simeone. Contraddetta la decisione di De Laurentiis di escludere il polacco dalla lista Champions. Mazzarri lo fa giocare a Milano dal primo minuto.

Formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone.

Gioca Zielinski a Milano, Mazzarri lo preferisce a Cajuste (e dagli torto).

Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli di Mazzarri contro il Milan si schiererà col 3-5-1-1.

Il possibile rilancio di Zielinski dal primo minuto, beh, è stata la grande sorpresa del giorno.

Zielinski inserito nei cinque di centrocampo a galleggiare tra le linee, ad aggiungere nel carnet scatti e strappi che Cajuste per caratteristiche non ha nelle corde. Il piano è scritto: alzando il raggio di azione, quasi da trequartista aggiunto, toccherà a Zielo dettare tempi e cambi di assetto. E poi, con Lobotka più basso a scandire il ritmo, saranno lui e Anguissa ad accompagnare con gli inserimenti il gioco offensivo di Kvara e Simeone, alimentando idee, fraseggio e verticali per il centravanti.

Zielinski, De Laurentiis: «Ce l’ho a morte col suo agente».

Gli chiedono dell’esclusione di Zielinski dalle liste Champions.

«Il rendimento delle partite di Piotr com’è stato? Uno che d’estate mi dice di voler restare e poi ti spacchi e giochi bene poi si mette in mezzo il tuo procuratore, uno può anche pensare “se questo ha paura di infortunarsi”, perché devo avere uno con il dubbio sul suo impegno? Io non ce l’ho con Zielinski, ce l’ho col suo procuratore. Già guadagni più di tutti, ti offro un rinnovo. Traorè ha un riscatto della madonna, se non lo faccio giocare come faccio a capire se riscattarlo. Prendiamo Demme, quando ha dovuto giocare lui è stato un signore, disponibile».

