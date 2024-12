Milan, multa da 8mila euro per cori contro i napoletani e l’arbitro Doveri (Tuttosport)

Ammenda da 10mila euro con diffida per Allegri dopo essersi rivolto all’arbitro di Juve-Udinese in modo colorito. Multe anche per Inter, Bologna e Salernitana.

La 24esima giornata di Serie A ha generato ben cinque multe da parte di società italiane. Una tra queste, quella al Milan di 8mila euro per i cori contro i tifosi del Napoli e contro l’arbitro. Tuttosport scrive:

Ammenda al Milan che dovrà pagare 8mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara (Milan-Napoli) , intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria e dal 5’ al 7’ del secondo tempo, cori insultanti nei confronti dell’Arbitro”.

Insieme al Milan, anche Allegri, l’Inter, il Bologna e la Salernitana sono stati multati:

Il quotidiano continua:

“Al di là dei due episodi sospetti di rigore (entrambi su Milik) ciò che ha indispettito Massimiliano Allegri è stata la continua perdita di tempo da parte dei giocatori dell’Udinese senza che l’arbitro Abisso abbia mai assunto un provvedimento sanzionatorio. E dopo la partita, quando si era già negli spogliatoi, lo ha sottolineato al direttore di gara in maniera abbastanza colorita. Con la conseguenza che Allegri dovrà pagare una ammenda di 10mila euro con diffida. Squalifica di una giornata invece al preparatore atletico bianconero “per avere assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale”.

In chiave Inter, c’è da segnalare la multa di 4mila euro comminata alla società. “I suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, hanno intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Sanzioni anche per Bologna (2mila) e Salernitana (millecinquecento euro). C’è anche Gleison Bremer, difensore della Juventus, tra i nove giocatori che sono stati squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 24ª giornata di Serie A”.

