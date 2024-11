Mertens sempre più vicino al ritiro: ha rifiutato 10 milioni dall’Arabia Saudita

I sauditi gli hanno offerto un contratto fino al 2025, ma lui ha rifiutato perché ancora convinto di voler lasciare il calcio

Mertens è sempre più vicino al ritiro. L’ex calciatore del Napoli avrebbe rifiutato anche un’importante offerta dall’Arabia Saudita.

Secondo il quotidiano turco “Fotomac“, il calciatore belga ha ricevuto un’offerta definita “astronomica”, dall’Arabia Saudita. I Sauditi avrebbero offerto all’attaccante 10 milioni di euro per un contratto fino al 2025, ma Mertens ha rifiutato perché resta dell’idea di voler lasciare il calcio a fine giugno.

Il miglior goleador della storia del Napoli Dries Mertens sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni. Durante il programma al Vtm ‘Sergio Over de Grens’ ha annunciato:

«Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente».

A inizio stagione, aveva già fatto trapelare di un possibile ritiro:

«Quest’anno compirò 37 anni. Nella mia testa ne ho 25, ma il mio corpo dice il contrario. Penso che questa sarà la mia ultima stagione. Voglio provare a realizzare altre cose nella vita. Mi diverto ancora ogni giorno. Sono anche abituato a giocare due partite a settimana. È stato strano giocare solo una partita a settimana l’anno scorso. Non ero abituato, perché quando perdi sei arrabbiato e vuoi andare alla prossima partita il prima possibile. Una settimana è tanto tempo. Abbiamo sempre giocato due partite a settimana al Napoli negli ultimi nove anni, fino a marzo o maggio. Voglio farlo di nuovo».

