Mertens apre al ritiro: «Penso che questa sarà la mia ultima stagione»

L’ex Napoli Dries Mertens apre al ritiro dal calcio. Ha 36 anni. Prima dell’incontro con l’Nk Olimpija ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa lasciando intendere che questa sarà la sua ultima stagione in campo.

«Quest’anno compirò 37 anni. Nella mia testa ne ho 25, ma il mio corpo dice il contrario. Penso che questa sarà la mia ultima stagione. Voglio provare a realizzare altre cose nella vita. Mi diverto ancora ogni giorno. Sono anche abituato a giocare due partite a settimana. È stato strano giocare solo una partita a settimana l’anno scorso. Non ero abituato, perché quando perdi sei arrabbiato e vuoi andare alla prossima partita il prima possibile. Una settimana è tanto tempo. Abbiamo sempre giocato due partite a settimana al Napoli negli ultimi nove anni, fino a marzo o maggio. Voglio farlo di nuovo».

Sbarcato all’inizio della scorsa stagione in Turchia, il belga è stato campione per la sua prima stagione con il Galatasaray dopo aver rincorso per anni lo scudetto con il Napoli.

Ha iniziato bene la stagione segnando un magnifico gol nel terzo turno dei preliminari di Champions League contro lo Zalgiris. Ha già segnato due gol e firmato un assist durante le prime tre partite della stagione con il Galatasaray, ma ha deciso di finire qui la sua carriera.

