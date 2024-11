Manolas torna in Italia con la maglia della Salernitana, oggi visite mediche e firma del contratto

Firmerà un contratto fino a fine stagione di 500mila euro + bonus da circa 200mila legato alla salvezza dei granata.

Il ds della Salernitana Walter Sabatini ha messo a segno un altro grande colpo in difesa. Dopo l’arrivo di Jerome Boateng, a vestire la maglia granata sarà anche Kostas Manolas.

L’ex centrale di Roma e Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb, firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione di prolungamento annuale in caso di salvezza del club in Serie A. Le cifre: 500mila euro + bonus da circa 200mila legato alla salvezza.

Stamani il difensore greco è arrivato all’aeroporto di Napoli e ha rivolto ai giornalisti le prime dichiarazioni: «Sono molto contento di essere tornato. Forza Salernitana».

Inizialmente, Manolas non era convinto della Salernitana:

Secondo Tuttomercatoweb.com la maggiore insistenza è stata quella della Salernitana con Walter Sabatini che ha avanzato una proposta concreta, ma la proposta arrivata da quello che è stato il suo direttore sportivo ai tempi della Roma non ha sortito (almeno per il momento) i risultati sperati. L’ex Napoli e Roma ha chiuso la sua militanza in Asia – nella squadra in cui giocava un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Miralem Pjanic – con 41 partite ufficiali e 2 assist. Con lo Sharjah FC il difensore greco ha conquistato due trofei: la President’s Cup e la Supercoppa Emiratina.

Si era affacciata per lui anche l’ipotesi Verona:

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il greco era vicino a Sassuolo e Salernitana, ma i granata hanno deciso di ingaggiare Jerome Boateng, fratello dell’ex Milan. Ora il difensore fa gola all’Hellas Verona. Al momento è svincolato dopo l’avventura negli emirati allo Sharjah Fc. I gialloblù stanno tentando di riportarlo in Italia a parametro zero.

ilnapolista © riproduzione riservata