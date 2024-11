Manfredi sulle polemiche per Geolier: «Non parlerei di contrapposizioni nord e sud, sono discorsi vecchi»

A radio Kiss Kiss: «Non dobbiamo cadere in queste contrapposizioni, strumentalizzare ciò che succede: non dobbiamo essere artefici della nostra stessa ghettizzazione»

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, dal Maschio Angioino è intervenuto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rilasciando alcune dichiarazioni su Geolier.

Il riconoscimento per Geolier? «È l’espressione di una delle tante facce della nostra cultura musicale e della città, a Sanremo grande successo e popolarità: giusto che abbia un riconoscimento, gli chiederemo un forte impegno perché abbiamo bisogno di testimonial che portano messaggi positivi ai giovani, utilizzando il loro linguaggio».

Le polemiche e la vittoria morale? «Non parlerei di contrapposizioni nord e sud, sono discorsi vecchi che non ci appartengono: quando si portano messaggi forti è normale ci siano contrapposizioni, quando c’è una novità c’è contrapposizione dai messaggi convenzionali. Dobbiamo essere interpreti dei nuovi linguaggi».

«Mi sono dispiaciuto per i fischi e per chi è andato via, chi contesta deve anche rispettare le persone, in questo caso un giovane artista che ha risposto con dignità: la contrapposizione con un’altra grande artista del sud come Angelina Mango è stata ingenerosa per entrambi, anche lei è stata strumentalizzata. Si può criticare e contestare, ma con rispetto».

Il telefoto al 60%? «Se avesse fatto fede solo la versione popolare, avrebbe vinto. Ma anche ad altri è successo, basta vedere anche i dati delle vendite e gli streaming. Non conta chi vince, ma chi porta un messaggio vincente e noi dobbiamo vedere il messaggio positivo».

Strumentalizzazione politica? «Non dobbiamo cadere in queste contrapposizioni, strumentalizzare ciò che succede: non dobbiamo essere artefici della nostra stessa ghettizzazione. Cì eravamo tanti artisti napoletani, mia moglie preferiva Big Mama, oppure i The Kolors che hanno suonato a Capodanno. Non dobbiamo cadere in ragionamenti provinciali, sono contento che Geolier abbia reagito in maniera matura. Si guarda avanti a testa alta».

