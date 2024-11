L’ennesima inaugurazione dello Stadio Collana: riapre il 12 aprile, lo gestirà il Coni

Per il 12 aprile dovrebbe essere completa una parte importante della ristrutturazione, pista palestre e piscina. Ci sarà anche Malagò

Non si contano più le inaugurazioni dello Stadio Collana. Ogni volta si spera che sia quella buona, definitiva. E infatti anche il Coni e la Regione Campania annunciano che il prossimo 12 aprile ci sarà una “prima” inaugurazione, per poi completare tutto il mega-progetto in seguito. Ci sarà per l’evento anche Giovanni Malagò.

L’annuncio è stato dato nel corso di un incontro a Palazzo Santa Lucia, per sancire l’accordo tra Arus e Coni per l’organizzazione e la gestione delle attività sportive nell’impianto polifunzionale del Vomero.

Per il 12 aprile, dicono in Regione, sarà completa “una parte importante della ristrutturazione”, pista palestre e piscina.

“Stiamo completando il progetto esecutivo – ha detto il governatore Vincenzo De Luca – completeremo prima le palestre, le piscine, e poi partiremo con il lavoro per realizzare oltre 200 posti auto di parcheggio. A seguire completiamo l’impianto. È uno sforzo anche economico importante della Regione Campania, arriveremo a circa 70 milioni di euro, ma vale la pena ristrutturare un impianto che è uno dei simboli dello sport italiano, è uno dei simboli anche civili, democratici della città di Napoli. Siamo molto orgogliosi”.

La novità, dopo anni e anni di fermi, ricorsi in tribunali, chiusure e riaperture, è dunque la gestione affidata al Coni. “Conosciamo bene il valore dello stadio Collana per il Vomero e per tutta la città di Napoli – ha detto Malagò – pensiamo anche di portare al Collana qualche grande evento sportivo. Non è facile che una Regione abbia una struttura sportiva nel proprio patrimonio, e tante persone che fanno quello che fa De Luca sono tentate di tenersi e gestire un asset, facendo disastri a impianti che perdono prestigio e che, anche per mancata manutenzione, fanno una brutta fine. Questo atto di altruismo della Campania è un atto di fiducia reciproca, che per noi del Coni è motivo di grande orgoglio. Giornate come questa mi danno tanta benzina, danno benzina al Coni”.

