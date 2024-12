Leclerc: «Ero consapevole della possibilità di vedere Lewis in Ferrari»

A Sky: «Abbiamo lavorato tanto sulla guidabilità della macchina, l’anno scorso era un punto debole. Lewis? Con Carlos abbiamo ancora una stagione»

Nel giorno della presentazione della nuova Ferrari, la Sf-24, Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova monoposto a Sky Sport 24. Di seguito le parole del pilota Ferrari:

«Abbiamo fatto solo un giro, difficile andare nel dettaglio. Tutto è andato come ce lo aspettavamo, è un buon segno. Aspettiamo un po’ prima di fare commenti più dettagliati».

Leclerc commenta il lavoro fatto su questa nuova vettura

«Abbiamo lavorato tanto sulla guidabilità della macchina, l’anno scorso era un punto debole. Per questo progetto abbiamo provato a migliorare questa caratteristica della macchina provando a mettere più down force. Sul simulatore ha avuto risultati ottimi. Adesso bisogna confermare i dati virtuali. Oggi era un primo step, un solo giro ma abbiamo comunque dei dati. In Bahrein spero di confermare questo feeling avuto al simulatore. La guidabilità però non vuol dire performance».

Chi vince il mondiale?

«Spero veramente noi, io farò di tutto. Come sempre, ogni anno, darò il 200% e spero che il potenziale della macchina possa darci delle grandi soddisfazioni».

Le parole di Lecler sull’arrivo di Hamilton nel 2025

Leclerc sapeva dell’arrivo di Hamilton?

«Adesso è importante concentrarsi su questa stagione. Ovviamente le discussioni di contratto non sono cose che si fanno in una sera, ero consapevole della possibilità di Lewis in Ferrari. Sono molto contento di aver rinnovato con la Ferrari, è il mio team del cuore. Spero che questo rinnovo ci porti al mio primo titolo mondiale».

Ti piacerà stare con Lewis?

«Per rispetto a Carlos non vorrei commentare più di tanto. Carlos è grande compagno di squadra, faremmo in modo di fare la stagione insieme nel migliore dei modi».

La Ferrari presenta la Sf-24: “Ogni area della vettura è stata riprogettata”

Oggi la presentazione della nuova Ferrari, la Sf-24. Il team principal del Cavallino, Frederic Vasseur, ha affidato a un comunicato stampa le sue prime dichiarazioni dopo aver svelato la nuova monoposto:

“Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1 e con Charles e Carlos siamo d’accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti a ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti. Per riuscire in un campionato così serrato sappiamo che i tifosi possono essere la nostra marcia in più e siamo orgogliosi di poter contare su di loro“.

