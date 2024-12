L’addio di Mbappé è una catastrofe per il campionato francese, ma era ora (L’Equipe)

“Se ne va che è già un giocatore realizzato, non come Zidane, Platini o Henry. Chissà cosa resterà della Ligue 1 senza di lui”

“La partenza di Mbappé è una catastrofe oggettiva per l’immagine del campionato francese”. Però, scrive L’Equipe, tocca farse una ragione: “era inevitabile”.

Nel suo editoriale dedicato all’annuncio dell’addio al Psg, Vincent Duluc scrive che “per settimane lunghissime, di fronte ai segnali accumulati, abbiamo avuto il tempo di abituarci all’idea, di comprenderne la logica e di immaginare cosa sarebbe successo dopo. Dopo sette anni di felicità ineguale, ma gioia per gli occhi, l’annuncio che Kylian Mbappé lascerà il PSG e il campionato francese provoca due rimpianti di natura diversa”.

Mbappé, per Duluc, è al contempo una dannazione, per il campionato francese, e una benedizione per il Psg. “La partenza della stella assoluta della telenovela della Ligue 1 solleverà la questione di cosa resterà del Psg, del campionato francese, e di cosa che il giocatore stesso diventerà, sotto l’effetto del viaggio, la novità, la cultura europea del suo nuovo club e un quadro generale più favorevole alle più grandi conquiste. Per il Psg sarà una rivoluzione culturale, necessaria, forse. Per la Ligue 1 non lo sappiamo: la natura detesta il vuoto, ma questa volta potrebbe non avere scelta, dato che la sua partenza è un’oggettiva catastrofe per l’immagine del campionato francese”.

“Questa partenza, alla fine, può essere una benedizione per la squadra francese. Zinédine Zidane è diventato un altro giocatore quando è arrivato alla Juve a 24 anni, e non era ancora campione del mondo. Michel Platini partì per la Juve a 25 anni, e non era ancora diventato Pallone d’Oro. Thierry Henry arrivò all’Arsenal a 22 anni e allora non era né un centravanti né un grande marcatore. Mbappé ha 25 anni e non sappiamo esattamente che giocatore diventerà, al Real Madrid, al Liverpool o altrove. L’incertezza è affascinante”.

