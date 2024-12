Kvara, un campione sull’orlo di una crisi di nervi (Damascelli)

Kvara come Chiesa, uomini di mercato con cifre favolose fino all’inizio della stagione, oggi ridimensionati, con seri dubbi sui futuri rinnovi contrattuali

Tony Damascelli commenta sulle pagine del Giornale il week end di Serie A con un parallelo tra Chiesa, fantasma nella gara della Juve, e Kvara. Anche lui, come il Napolista, ritiene che serva uno psicologo, ma forse, scriviamo noi, più un difensore centrale visto come è arrivato anche questo gol di Luvumbo.

Kvara come Chiesa

Considerando forse il nervosismo del campione georgiano del Napoli, che non riesce più a brillare in campo come nella passata stagione, e talvolta si oscura quando viene sostituito, Damascelli parla di una crisi di nervi e identità tecnica per lui.

“Ieri il Cagliari ha ripreso il Napoli con il colpo di Luvumbo al minuto 96, per Calzona la squadra campione d’Italia ha un problema mentale, urge, dunque, uno psicologo e non un allenatore, il gol di Osimhen un mortaretto dentro una prestazione buia, con Kvara in simili Chiesa di cui sopra, due campioni sull’orlo di una crisi di nervi e di identità tecnica, uomini di mercato con cifre favolose fino all’inizio della stagione, oggi ridimensionati, con seri dubbi sui futuri rinnovi contrattuali”.

