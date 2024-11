Kvaratskhelia guadagna 1,4 milioni, le grandi d’Europa pronte a fare follie per lui (Corsera)

Mazzarri gli sta cambiando posizione, stasera contro il Milan nel 3-5-1-1 agirà da trequartista alle spalle di Simeone

Kvaratskhelia guadagna 1,4 milioni, le grandi d’Europa pronte a fare follie per lui. Ne scrive il Corriere della Sera.

Dall’altra parte, Mazzarri (che ha nel collega la sua bestia nera: solo 4 vittorie in 17 incroci) va in cerca di punti d’oro per la qualificazione alla prossima Champions e s’affida allo stato di forma crescente di Kvaratskhelia, match winner nel 2-1 al Verona di sette giorni fa. La chiave tattica può essere la nuova posizione che il tecnico toscano sta ritagliando su misura al georgiano nel suo 3-5-1-1 da battaglia: non più largo a sinistra, come con Spalletti o Garcia, ma da trequartista accentrato dietro al centravanti, che stasera sarà ancora una volta Simeone, in attesa del rientro di Osimhen dalla Coppa d’Africa, la prossima settimana. Kvara ha un contratto fino al 2027, ma lo stipendio da 1,4 milioni a stagione va adeguato il prima possibile: tutte le grandi d’Europa sono pronte a fare follie per lui. La palla ce l’ha De Laurentiis. Per Kvara vale lo stesso discorso del suo amico Leao: il futuro è tutto da scrivere. A partire da stasera, nella notte delle stelle.

Le parole di Francesco Modugno, inviato Sky:

«Un nuovo Kvaratskhelia, o meglio, il Kvara di Mazzarri che un po’ evoca il suo vecchio Lavezzi con una posizione a ridosso del centravanti, un po’ liberato in termini di spazi da quella fascia che a un certo punto lo ha quasi limitato. Sembrava avesse perso un po’ di certezze, sempre raddoppiato. Ha faticato lì sulla fascia. La nostalgia di Mazzari che è diventata innovazione, ripotarlo nel mezzo e allargare la prospettiva giocando un calcio più diretto. Con il Verona ha dato dimostrazione. Bisogna lavorare ancora, una posizione che potrebbe occupare di nuovo contro il Milan. Si tratta però di un’idea embrionale, siamo ancora a metà settimana, valutando le opzioni.

C’è anche l’idea è di riprorre la linea a tre con il 3-4-3 o magari un 3-5-1-1 con un centravanti come Simeone che darebbe profondità e Kvara più accentrato che in campo aperto può esprimere tutta la sua prepotenza tecnica e atletica. I complimenti di De Laurentiis a Mazzarri, 100 minuti di conferenza. Chiudo su Kvara, sul futuro: De Laurentiis ha incontrato il suo entourage al quale ha proposto il rinnovo. La risposta è stata che qui si trovano bene e ne riparleranno l’estate prossima».

