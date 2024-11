Il Kvaratskhelia di Mazzarri evoca un po’ il vecchio Lavezzi (Sky)

«Una posizione più vicina al centravanti, libero dalla fascia che per un po’ lo ha quasi limitato. A San Siro potrebbe tornare la difesa a tre»

Le parole di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, sulla buona condizione di Kvaratskhelia e sulla gioia del gol ritrovata a Verona. Modugno anticipa anche alcune idee di Mazzarri per la partita di domenica contro il Milan.

L’innovazione di Mazzarri: ritornare al passato

Le parole di Francesco Modugno, inviato Sky:

«Un nuovo Kvaratskhelia, o meglio, il Kvara di Mazzarri che un po’ evoca il suo vecchio Lavezzi con una posizione a ridosso del centravanti, un po’ liberato in termini di spazi da quella fascia che a un certo punto lo ha quasi limitato. Sembrava avesse perso un po’ di certezze, sempre raddoppiato. Ha faticato lì sulla fascia. La nostalgia di Mazzari che è diventata innovazione, ripotarlo nel mezzo e allargare la prospettiva giocando un calcio più diretto. Con il Verona ha dato dimostrazione. Bisogna lavorare ancora, una posizione che potrebbe occupare di nuovo contro il Milan. Si tratta però di un’idea embrionale, siamo ancora a metà settimana, valutando le opzioni. C’è anche l’idea è di riprorre la linea a tre con il 3-4-3 o magari un 3-5-1-1 con un centravanti come Simeone che darebbe profondità e Kvara più accentrato che in campo aperto può esprimere tutta la sua prepotenza tecnica e atletica. I complimenti di De Laurentiis a Mazzarri, 100 minuti di conferenza. Chiudo su Kvara, sul futuro: De Laurentiis ha incontrato il suo entourage al quale ha proposto il rinnovo. La risposta è stata che qui si trovano bene e ne riparleranno l’estate prossima».

Le ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia chiede 7 milioni per rinnovare col Napoli, De Laurentiis ne offre tra 3 e 4

Il Napoli ha formalizzato una prima offerta di adeguamento del contratto di Kvara. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano di calciomercato.it, il club azzurro ha provato a trovare un’intesa con l’entourage del georgiano tra i 3 ed i 4 milioni a stagione.

La richiesta è di 7-8 milioni. Ricordiamo che il contratto di Kvara scade nel 2027.

