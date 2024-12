Kvaratskhelia potrebbe ritrovarsi in panchina dopo le sostituzioni mal digerite (TuttoSport)

Immaginando la formazione contro il Sassuolo: “Lindstrom e Politano dovrebbero essere i due esterni a sostegno dell’inamovibile Osimhen”.

Ormai del Napoli dell’anno scorso non è rimasto nulla. L’unica cosa che può fare la squadra guidata ora da Calzona, è cercare di raddrizzare la stagione e trovare la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, una vittoria che manca da troppo tempo. Proprio per questo ci saranno sicuramente delle riflessioni, secondo Tuttosport per capire chi giocherà domani sera, e non è scontato che Kvaratskhelia abbia ancora una volta il suo posto da titolare considerando che ha deluso nelle ultime gare

Napoli, l’unico faro della squadra è Osimhen

Paola Di Genova scrive su TuttoSport:

Il Napoli sembra essere diventato un’imbarcazione senza bussola e si naviga guardando le stelle. Anzi “la” stella, l’unica presente nel team azzurro:Victor Osimhen. Senza di lui il Napoli fa fatica a segnare e nonostante lui, rientrato contro il Barcellona dopo due mesi trascorsi in Coppa d’Africa, la squadra non ha vinto le ultime due gare. Domani si recupera il match con il Sassuolo e lo scorso anno, proprio in una partita contro gli emiliani al Mapei Stadium, si ebbe la conferma della grandezza di quella squadra. Lo stesso Spalletti, non poté fare a meno di ammirare lo spettacolo offerto dal Napoli in quella gara.

Kvaratskhelia potrebbe partire dalla panchina

Rumors e incertezze circondano il talento di Kvaratskhelia, che potrebbe ritrovarsi in panchina dopo le due sostituzioni mal digerite. Tuttavia, il suo agente, Mamuka Jugeli, conferma ai media russi che il giocatore continua a ricevere offerte da alcuni dei migliori club al mondo: «Psg e Barcellona? A maggio tutto sarà chiaro». Lindstrom e Politano dovrebbero essere i due esterni a sostegno dell’inamovibile Osimhen.

