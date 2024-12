Klinsmann potrebbe essere licenziato dalla Corea del Sud

Manca l’annuncio ufficiale, ma la Federazione sta valutando questa decisione a seguito dei risultati in Coppa d’Asia e degli attriti con alcuni giocatori

Jurgen Klinsmann è diventato l’allenatore della Corea del Sud il 27 febbraio del 2023 e a quasi un anno di distanza rischia di perdere il posto.

Dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa d’Asia, nella semifinale persa con la Giordania sembra che il tecnico abbia le ore contate.

Alti funzionari della Federcalcio oggi ne hanno raccomandato il licenziamento, affermando la necessita’ di un “cambio di direzione”, anche alla luce degli attriti che hanno coinvolto alcuni dei giocatori.

Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all’interno della Federcalcio coreana, ha detto ad un’agenzia di stampa: «Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann non può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento é necessario»

Il futuro di Klinsmann in bilico

La Corea del Sud è stata sconfitta dalla Giordania per 2-0 e ha così rinunciato alla possibilità di contendere il titolo al Qatar, che poi ha trionfato. La vigilia della semifinale, secondo alcune indiscrezioni era stata tormentata da un violento alterco con protagonisti Son e Lee, stelle di Tottenham e PSG, che sono arrivati allo scontro per motivi piuttosto futili. Il giocatore degli Spurs si sarebbe anche rotto un dito a causa della colluttazione.

Questo comitato non è un organo decisionale, ma presenterà le sue raccomandazioni all’Ufficio Esecutivo della Federazione sudcoreana che deciderà.

Jürgen Klinsmann, la “biscia impazzita” per la Gialappa’s Band, è stato campione del mondo a Italia 90, ha guidato la Germania ai Mondiali nel 2006, e gli Stati Uniti in Brasile nel 2014. Ha segnato da giocatore una marea di gol. E tra le altre cose ricorda il primo incontro con Messi in Germania nel 2006.

