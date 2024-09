Juventus: Chiesa e Danilo non si sono allenati in gruppo, in dubbio per Napoli (Sky)

Domenica sera al Maradona la squadra di Allegri certamente dovrà a fare a meno di Rabiot e McKennie

Juventus, Chiesa e Danilo non si sono allenati in gruppo. Lo hanno detto a Sky Sport.

Federico Chiesa e Danilo ancora non si sono allenati in gruppo e domenica sera c’è Napoli-Juventus. Chiesa, dopo la botta rimediata ieri, si è allenato ma non con la squadra, sta seguendo un percorso individuale. Al momento la sua presenza a Napoli è un punto interrogativo, così come Danilo. La sua presenza a centrocampo era un’ipotesi visto il contemporaneo infortunio di McKennie e Rabiot. Danilo a centrocampo era una delle possibili soluzioni, al momento è una soluzione complicata visto che ci sono due problemi da risolvere a centrocampo.

Giuntoli torna a Napoli con la Juventus

Giuntoli torna a Napoli, in otto mesi si è preso la sua rivincita. Scrive così La Stampa in vista di Napoli-Juventus di domenica sera.

Lo striscione “Grazie Cristiano”, appeso dai condomini all’ingresso della casa di Posillipo nei giorni dello scudetto, è stato rimosso da tempo, ma un senso di gratitudine nei confronti di Giuntoli si respira ancora a Napoli. Perché la situazione attuale dei campioni d’Italia certifica ancor di più la bontà del lavoro svolto dal direttore sportivo, architetto di quel trionfo insieme al tecnico Spalletti, e chissà quali emozioni vivrà nel suo ritorno allo stadio Maradona.

L’aveva lasciato lo scorso 4 giugno, dove lui era ormai un separato in casa per il divorzio da De Laurentiis e l’imminente passaggio alla Juventus, mentre domenica sera proverà il brivido della prima volta da ex. La rivincita se l’è già presa e ora ritroverà tanti calciatori che ha scoperto e lanciato, su tutti Osimhen e Kvaratskhelia che proprio ieri hanno risollevato il Napoli con una tripletta e una doppietta contro il Sassuolo, ma anche collaboratori, magazzinieri e dipendenti del club con cui ha condiviso 8 intense stagioni.

