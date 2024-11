Giuntoli: «Un anno incredibile tra Napoli e Juve. Ringrazio De Laurentiis e Spalletti»

A Sky: «Il mercato della Juve è chiuso anche se dovesse partire Kean. Vogliamo valorizzare i nostri giovani»

L’ex ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ora alla Juve, tra i candidati per il miglior ds del 2023 ai Globe Soccer Awards che si aggiudicano oggi negli Emirati Arabi Uniti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

«Mi fa molto piacere. UÈ stato un anno molto bello per me, particolare, dove col Napoli siamo riusciti a fare un miracolo vincendo lo scudetto e poi sono arrivato alla Juve»

Il suo premio si riferisce al 2023

«Come ho detto i ringraziamenti vanno sempre condivisi con le persone che lavorano con te. Ringrazio il presidente De Laurentiis, Spalletti e tutti i miei calciatori con i quali abbiamo realizzato il sogno dello scudetto. Ora è cominciata la mia avventura con la Juve, stiamo e stanno facendo un grandissimo lavoro, stiamo puntando tanto sui giovani»

Giuntoli alla Juve

Un anno di ambizione per la Juve

«Secondo me l’ambizione ci vuole sempre, anche negli anni di transizione. La nostra ambizione è andare in Champions per valorizzare i nostri giovani e metterli in mostra. Stiamo sistemando anche i nostri conti»

Sul mercato di Kean

«Kean ha tante rishcieste, stiamo valutando. Però se dovesse partire il nostro mercato sarebbe chiuso. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo dei ragazzi straordinari e volgiamo continuare così»

Sulla prossima partita della Juve e la possibilità di scavalcare

«Noi continuiamo a guardare il quinto posto, vogliamo restare ben lontani e la gara di Lecce sarà molto importante in tal senso. L’ambizione però ci vuole sempre anche negli anni di transizione e la nostra per questa stagione è tornare in Champions League anche per valorizzare di più i nostri ragazzi»

Dopo le parole di Allegri a fare da eco ci ha pensato il ds Cristiano Giuntoli che ha colto l’occasione per difendere il proprio tecnico dalle recenti polemiche sul “guardia e ladri” dopo l’ultima partita: «Era solo una battuta da buon toscano, voleva sdrammatizzare le polemiche»

ilnapolista © riproduzione riservata