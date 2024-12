Il Napoli oggi è peggio del Barcellona, vedremo il 12 marzo (Sport)

“Dopo il gol di Lewandowski il disastro. La squadra è crollata e il Napoli ha chiuso i blaugrana nella loro area”

Al termine della sfida di Champions tra il Napoli e il Barcellona, il quotidiano sportivo spagnolo Sport, ha commentato la partita evidenziando il calco dei blaugrana “Non c’è modo di fare una buona partita completa”.

Il Barcellona è partito forte, come confermato anche dal tecnico del Napoli, Calzona, poi si è lentamente spento. “Non c’erano opportunità chiare, ma il Barça meritava il gol. Tuttavia, i napoletani si sono insediati in campo fino ad avere più possesso di quelli di Xavi negli ultimi minuti del primo tempo”.

Poi il gol del vantaggio di Lewandowski che ha segnato l’inizio della fine secondo Sport. “dopo il gol il disastro. La squadra è crollata e il Napoli ha chiuso i blaugrana nella loro area”.

Napoli peggio del Barcellona

Il commento: “Forse meritavano di più, ma in Champions League devi essere competitivo per 90 minuti e il Barça l’ha fatto solo a tratti. In più , il centrocampo del Barça è ancora la linea più debole e questo si vede. Comunque, in condizioni normali il Barça dovrebbe passare il turno senza troppe difficoltà, ma nessuno mette più la mano sul fuoco per questo Barça. Il Napoli è oggi molto peggio del Barça. Il prossimo 12 marzo vedremo come arriveranno”

