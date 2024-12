Il Napoli ha il secondo utile d’Europa (123 milioni): solo lo United ha fatto meglio (Gazzetta)

Il rapporto della Uefa: la Serie A è in crescita. Il club di De Laurentiis ha quasi raddoppiato il fatturato: da 157 a 277 milioni

Il Napoli ha il secondo utile d’Europa (123 milioni): solo lo United ha fatto meglio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che anticipa il report della Uefa sugli oltre 700 club d’Europa: The European Club Finance and Investment Landscape.

La Serie A è in ripresa.

La proiezione finale del 2023 – il dato non è definitivo — indica che la Serie A è il torneo che cresce di più tra i top: la prospettiva è migliorare del 28% rispetto al 2022. Interessante scoprire che i nostri top club reggono il confronto con il meglio d’Europa: il Napoli è il 2° assoluto per profitto, il Milan ora segue la Juve che migliora i conti dopo gli anni post-Ronaldo. Soffre l’Inter ma il successo, con annessi premi economici, può lenire molte ferite. Ha seri problemi la Roma.

Il fatturato del Napoli è quasi raddoppiato

Grande risultato per il Napoli, ora 18° in Europa: da 157 a 277 milioni il fatturato.

Ancora più significativo il dato sui profitti: Aurelio De Laurentiis ha raggiunto 123 milioni di utile, soltanto lo United ha fatto meglio (165). Lo scudetto è stato un propulsore enorme. L’anno scorso il Napoli era a -1, quindi in passivo. Ora precede Arsenal, Bayern, Liverpool, City, risultato già incredibile, e il Milan, 7° in Europa con 74 milioni (era a +4 nel ‘22). Naturalmente per loro il Fair play è a posto. Ma lo è anche per la Lazio e per la Juve che ha intrapreso un trend al risparmio. Invece l’Inter è in sofferenza, la Roma peggio.

I bianconeri hanno la rosa di maggior valore in Italia (8° in Europa) con 769 milioni, più di nerazzurri (589) e Napoli (445). Dagli stadi invecchiati agli incroci tra club e proprietari i problemi non mancano, ma si vede una luce.

