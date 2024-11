Il Napoli ha guadagnato quasi 80 milioni per la Champions 2022/23

E’ arrivato fino ai quarti di finale e ha guadagnato 77,5 milioni. Oltre 100 milioni per l’Inter, arrivata in finale.

Dal Financial Report ufficiale della stagione 2022/23 pubblicato dalla Uefa, sono stati resi noti i premi ufficiali delle competizioni europee per i club. Nella scorsa stagione hanno partecipato alla Champions le seguenti squadre italiane: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Napoli, incasso vicino agli 80 milioni per la scorsa Champions

I premi complessivi per le quattro squadre italiane ammontano a più di 300 milioni di euro. Ad incassare più di tutte è stata l’Inter, arrivata in finale; oltre 101 milioni per il club di Zhang. Il Milan, raggiungendo la semifinale, ha ottenuto oltre 85 milioni di euro.

Il Napoli si era fermato ai quarti e ha ottenuto 77,5 milioni; la Juventus, invece, ha concluso il percorso europeo ai gironi e ha ottenuto poco più di 56 milioni di euro.

Il fatturato della società di De Laurentiis – scrive Calcio e Finanza – è stato pari a 359,2 milioni. La cifra ricevuta dai diritti tv è di 160,9 milioni; complici la vittoria dello scudetto e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I ricavi dai matchday sono stati pari a 37,9 milioni di euro, mentre le plusvalenze sono state di 79,6 milioni di euro; in particolare, hanno riguardato le seguenti cessioni: Kalidou Koulibaly al Chelsea (41,9 milioni), Fabian Ruiz al Psg (plusvalenza di 21,5 milioni), Andrea Petagna al Monza (plusvalenza di 9 milioni), Sebastiano Luperto all’Empoli (plusvalenza di 2,9 milioni, Adam Ounas al Lille (plusvalenza di 2 milioni). I costi al bilancio sono rimasti stabili: 241,1 milioni nel 2021/22 e 242,5 milioni nel 2022/23.

ilnapolista © riproduzione riservata